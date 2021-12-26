«Серкль Брюгге» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2021)

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26 декабря 2021, 12:25

21-й тур высшей лиги Бельгии подарит нам увлекательное противостояние «Брюгге» и «Серкль Брюгге». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Брюгге» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.83. На победу хозяев коэффициент составляет 4.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.8.

Букмекеры отдают преимущество результативному поединку. Сделать ставку на то, что встреча будет насыщенной на голы, можно по коэффициенту 1.69 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Брюгге» занимает второе место в турнирной таблице и находится в позиции догоняющего. Команда набрала 40 очков, что на шесть баллов меньше, чем у лидера, однако еще половина сезона впереди и вся борьба продолжится после небольшого перерыва. У клуба неплохая статистика забитых и пропущенных мячей (41:26), и футболисты попробуют ее улучшить в матче с «соседями» по городу. В прошлом матче Кубка Бельгии «Брюгге» уверенно обыграл «Оуд-Хеверли» (4:1), а в чемпионате разошелся миром с «Андерлехтом» (2:2).

«Серкль Брюгге» значительно улучшил свои результаты и только в прошлом туре прервал свою серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив идет на 14-м месте и набрал 22 очка, опережая зону вылета на три балла. Клуб в последних пяти матчах смог забить 11 мячей, что является хорошим результатом для нижней части турнирной таблицы. В прошлом туре «Серкль Брюгге» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:3), а немного ранее оказался сильнее «Серен Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

Последние 14 матчей с участием «Серкль Брюгге» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Десять выездных поединков «Брюгге» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Брюгге» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Серкль Брюгге»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом обе забьют

Прогноз

Оба коллектива достаточно много забивают и пропускают в последних матчах чемпионата. Предлагаем не рисковать с выбором победителя, а остановить свой выбор на количестве забитых голов. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Фонбет.