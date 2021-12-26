«Стандард» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2021)

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26 декабря 2021, 12:50

Интересную встречу двух неуступчивых коллективов подарит болельщикам 21-й тур чемпионата Бельгии. «Стандард» ждет в гости «Зюлте-Варегем». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Стандард». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.61. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается по коэффициенту 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.73. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Стандард» не показывает ожидаемой от него стабильности и находится только в середине турнирной таблицы. Клуб набрал всего 23 балла, что на четыре больше, чем у команды из зоны вылета. Чтобы исправить ситуацию и набирать больше очков, коллективу нужны усиления в зимнее трансферное окно, которые помогут избавиться от самых проблемных мест в составе. В прошлом матче Кубка Бельгии «Стандард» проиграл «Генту» (1:3), а 19 числа команда проиграла на выезде в чемпионате «Оуд-Хеверли» (1:2).

«Зюлте-Варегем» героически пытается набирать очки, где это возможно. Периодически это у него получается. Коллектив на данный момент покинул зону вылета и занимает 16-е место с набранными 20 очками. Такой результат полностью не устраивает болельщиков и руководство, поэтому в клубе произойдут существенные изменения. В прошлом матче чемпионата «Зюлте-Варегем» обыграл на своем поле «Мехелен» (3:2), а ранее уступил лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2).

Информация для ставок

«Стандард» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Зюлте-Варегем» уступил в шести встречах

«Стандард» забивал в девяти из десяти последних поединков на своем стадионе

Девять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зюлте-Варегем» проиграл три из пяти последних матчей со «Стандардом» на выезде

Прогноз

«Стандард» показывает не самые стабильные результаты, но в матче с одним из аутсайдеров на своем поле команда должна непременно набирать очки. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.