«Беневенто» — «Лацио»: прогноз на матч Серии A (15.12.2020)

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вчера, 14:46

«Беневенто» и «Лацио» 15 декабря сыграют в очередном туре чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится на стадионе «Чиро Вигорито».

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом матче на стороне гостевой команды. Компания Фонбет предлагает сделать ставку на победу «Лацио» с коэффициентом 1.74. Вероятность ничьи оценивается в 4.18, а победу «Беневенто» можно сыграть с котировкой 4.94.

Согласно линии букмекера, предстоящий матч будет результативным. За исход ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.66, а ТМ(2,5) можно сыграть с котировкой 2.20.

Форма команд

«Беневенто» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. После выхода в Серию A команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

В прошлом туре первенства подопечные Филиппо Индзаги уступили в гостях «Сассуоло» с минимальным счетом (0:1). Перед этим у «Беневенто» была серия из трех матчей без поражений – «Парма» (0:0), «Ювентус» (1:1) и «Фиорентина» (1:0).

«Лацио» пока не может похвастаться стабильными результатами в Серии A. Римская команда занесла себе в актив 17 очков, которые располагают ее на девятой строчке в рейтинге. 12 декабря подопечные Симоне Индзаги на своем поле уступили «Вероне» (1:2). До этого «орлы» отметились гостевой победой над «Специей» (2:1), которая стала для команды пятой в чемпионате.

Информация для ставок

• В 4 прошлых матчах «Беневенто» в Серии A забивалось не больше двух голов

• «Лацио» победил в трех предыдущих выездных поединках чемпионата Италии

• В трех прошлых матчах «Лацио» в Серии A прошла ставка на ТБ (2,5)

• «Лацио» забивал минимум два гола в трех прошлых выездных встречах чемпионата

Прогноз

«Беневенто» и «Лацио» — это команды разного калибра, которые по ходу сезона в чемпионате Италии будут решать противоположные задачи. Хозяевам нужно сохранять место в элите итальянского футбола, а гостям подтягиваться к лидерам и претендовать на медали.

Учитывая разницу в классе у соперников, предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.