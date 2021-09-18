«Бернли» — «Арсенал». Прогноз на матч Премьер-лиги (18.09.2021)

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сегодня, 00:29

18 сентября 2021 года в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии состоится поединок «Бернли — Арсенал». Матч запланирован на 17:00 по Москве. «Арсенал» продолжает свое падение и выглядит отвратительно в нынешнем сезоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на ничейный исход по 3.30, а также на победу хозяев поля по 3.90.

Форма команд

В этом сезоне «Бернли» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба один балл. Команда не выиграла ни одного поединка, один раз сыграла вничью и проиграла три матча. У клуба три забитых и восемь пропущенных. «Бернли» и в прошлом сезоне не производил впечатления, эта команда не имеет турнирной мотивации. У клуба ужасная линия обороны, из-за этого «Бернли» пропускает каждый матч — идеальный кандидат на вылет в Чемпионшип.

«Арсенал» отвратительно начал сезон. Команда выиграла всего один поединок, также у клуба три поражения. Разница забитых и пропущенных просто жуткая — 1:9. Команда пропустила девять мячей в четырех играх сезона, Арсен Венгер не был бы доволен таким результатом, но Микель Артета продолжает говорить о доминации. «Арсенал» набрал три пункта и довольствуется 16-й строчкой в турнирной таблице. Клуб является фаворитом этого матча, несмотря на свою плохую форму.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл два матча из последних пяти

«Бернли» выиграл один матч из последних пяти

«Арсенал» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз