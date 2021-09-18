«Бернли» — «Арсенал». Прогноз на матч Премьер-лиги (18.09.2021)

18 сентября 2021 года в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии состоится поединок «Бернли — Арсенал». Матч запланирован на 17:00 по Москве. «Арсенал» продолжает свое падение и выглядит отвратительно в нынешнем сезоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на ничейный исход по 3.30, а также на победу хозяев поля по 3.90.
Форма команд
В этом сезоне «Бернли» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба один балл. Команда не выиграла ни одного поединка, один раз сыграла вничью и проиграла три матча. У клуба три забитых и восемь пропущенных. «Бернли» и в прошлом сезоне не производил впечатления, эта команда не имеет турнирной мотивации. У клуба ужасная линия обороны, из-за этого «Бернли» пропускает каждый матч — идеальный кандидат на вылет в Чемпионшип.
«Арсенал» отвратительно начал сезон. Команда выиграла всего один поединок, также у клуба три поражения. Разница забитых и пропущенных просто жуткая — 1:9. Команда пропустила девять мячей в четырех играх сезона, Арсен Венгер не был бы доволен таким результатом, но Микель Артета продолжает говорить о доминации. «Арсенал» набрал три пункта и довольствуется 16-й строчкой в турнирной таблице. Клуб является фаворитом этого матча, несмотря на свою плохую форму.
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл два матча из последних пяти
- «Бернли» выиграл один матч из последних пяти
- «Арсенал» пропустил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба выглядят очень плохо, но «Арсенал» чуть лучше. Лондонский клуб ужасно выступает в Премьер-лиге, но за ее пределами результаты лучше, команда побеждает в кубке. Тем не менее, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Бернли» по коэффициенту 1.77. Есть ощущение, что падение «Арсенала» в АПЛ продолжится.