ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Бернли» — «Арсенал». Прогноз на матч Премьер-лиги (18.09.2021)

сегодня, 00:29

18 сентября 2021 года в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии состоится поединок «Бернли — Арсенал». Матч запланирован на 17:00 по Москве. «Арсенал» продолжает свое падение и выглядит отвратительно в нынешнем сезоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.983.532.05
Фонбет 3.90 3.30 2.05
Мелбет 3.78 3.78 2.06
1XBET 3.78 3.78 2.06
BetBoom 3.93 3.58 2.01

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Арсенал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на ничейный исход по 3.30, а также на победу хозяев поля по 3.90.

Форма команд

В этом сезоне «Бернли» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба один балл. Команда не выиграла ни одного поединка, один раз сыграла вничью и проиграла три матча. У клуба три забитых и восемь пропущенных. «Бернли» и в прошлом сезоне не производил впечатления, эта команда не имеет турнирной мотивации. У клуба ужасная линия обороны, из-за этого «Бернли» пропускает каждый матч — идеальный кандидат на вылет в Чемпионшип.

«Арсенал» отвратительно начал сезон. Команда выиграла всего один поединок, также у клуба три поражения. Разница забитых и пропущенных просто жуткая — 1:9. Команда пропустила девять мячей в четырех играх сезона, Арсен Венгер не был бы доволен таким результатом, но Микель Артета продолжает говорить о доминации. «Арсенал» набрал три пункта и довольствуется 16-й строчкой в турнирной таблице. Клуб является фаворитом этого матча, несмотря на свою плохую форму.

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл два матча из последних пяти
  • «Бернли» выиграл один матч из последних пяти
  • «Арсенал» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба выглядят очень плохо, но «Арсенал» чуть лучше. Лондонский клуб ужасно выступает в Премьер-лиге, но за ее пределами результаты лучше, команда побеждает в кубке. Тем не менее, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Бернли» по коэффициенту 1.77. Есть ощущение, что падение «Арсенала» в АПЛ продолжится.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.56 1.81 2.09
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
16 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100