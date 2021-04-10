«Бернли» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (11.04.2021)

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вчера, 23:45

«Бернли» сыграет против «Ньюкасла» в рамках 31-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в глазах букмекеров является «Бернли». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15 на победу «Ньюкасла» за 3.40.

Форма команд

«Бернли» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 33 пункта. У клуба восемь побед, девять ничьих и 13 поражений. В последних поединках «Бернли» играет далеко не лучшим образом, клуб регулярно теряет очки, но матч против «Ньюкасла» может оказаться победным.

«Ньюкасл» провалился в этом сезоне. Изначально предполагалось, что клуб купят богатые предприниматели из Саудовской Аравии и «Ньюкасл» сможет приобрести лучших футболистов мира, но на деле все оказалось несколько иначе. Команда идет на 17-й строчке в таблице, набрав 29 пунктов. У клуба в активе семь побед, восемь ничьих и 15 поражений. В последних матчах «Ньюкасл» никак не может обыграть соперников и регулярно теряет баллы.

Информация для ставок

«Бернли» выиграл всего один матч из последних пяти

«Ньюкасл» не побеждает семь игр кряду

«Бернли» выиграл четыре домашних матча из 15

Прогноз

В этом матче можно поставить на «тотал голов больше двух» по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97. Еще одна актуальная ставка — победа «Ньюкасла» или ничья — 1.62.

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