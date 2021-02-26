«Бешикташ» — «Денизлиспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (26.02.2021)

«Бешикташ» сыграет против «Денизлиспора» в рамках очередного тура турецкой Суперлиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Бешикташ» явным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.27. Триумф «Денизлиспора» оценивается в 10.00, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 6.00.
Форма команд
«Бешикташ» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе турецкой команды 51 очко. В нынешнем сезоне «Бешикташ» забил 53 гола и пропустил 26 мячей. Также «Бешикташ» выиграл 16 матчей, трижды сыграл вничью и проиграл всего 5 раз. Отставание от лидера чемпионата «Галатасарая» составляет всего 3 балла, при том, что львы провели на матч больше.
«Денизлиспор» — один из аутсайдеров чемпионата Турции, идущий на 19-м месте. В активе команды 21 очко. В нынешнем сезоне клуб победил 5 раз, 6 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл. «Денизлиспор» забил 23 мяча и пропустил 43 гола.
Информация для ставок
- «Денизлиспор» выиграл один матч из последних пяти
- «Бешикташ» проиграл в одном из последних пяти матчей
- У «Бешикташа» 9 побед на своем поле из 12 матчей
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что «Денизлиспор» не проиграет, с коэффициентом 2.10, а также на тотал голов в поединке больше трех за 1.67.