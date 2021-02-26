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«Бешикташ» — «Денизлиспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (26.02.2021)

сегодня, 05:53

«Бешикташ» сыграет против «Денизлиспора» в рамках очередного тура турецкой Суперлиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.649.59
Fonbet 1.27 6.00 10.00
Мелбет 1.31 5.95 9.40
Лига ставок 1.34 5.20 7.80
Pin-up 1.30 5.40 9.60

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Бешикташ» явным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.27. Триумф «Денизлиспора» оценивается в 10.00, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 6.00.

Форма команд

«Бешикташ» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе турецкой команды 51 очко. В нынешнем сезоне «Бешикташ» забил 53 гола и пропустил 26 мячей. Также «Бешикташ» выиграл 16 матчей, трижды сыграл вничью и проиграл всего 5 раз. Отставание от лидера чемпионата «Галатасарая» составляет всего 3 балла, при том, что львы провели на матч больше.

«Денизлиспор» — один из аутсайдеров чемпионата Турции, идущий на 19-м месте. В активе команды 21 очко. В нынешнем сезоне клуб победил 5 раз, 6 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл. «Денизлиспор» забил 23 мяча и пропустил 43 гола.

Информация для ставок

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Денизлиспор» не проиграет, с коэффициентом 2.10, а также на тотал голов в поединке больше трех за 1.67.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.649.59
Fonbet 1.27 6.00 10.00
Мелбет 1.31 5.95 9.40
Лига ставок 1.34 5.20 7.80
Pin-up 1.30 5.40 9.60
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:58
Хозяева должны брать три очка
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