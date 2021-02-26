«Бешикташ» — «Денизлиспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (26.02.2021)

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сегодня, 05:53

«Бешикташ» сыграет против «Денизлиспора» в рамках очередного тура турецкой Суперлиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Бешикташ» явным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу хозяев составляет 1.27. Триумф «Денизлиспора» оценивается в 10.00, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 6.00.

Форма команд

«Бешикташ» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе турецкой команды 51 очко. В нынешнем сезоне «Бешикташ» забил 53 гола и пропустил 26 мячей. Также «Бешикташ» выиграл 16 матчей, трижды сыграл вничью и проиграл всего 5 раз. Отставание от лидера чемпионата «Галатасарая» составляет всего 3 балла, при том, что львы провели на матч больше.

«Денизлиспор» — один из аутсайдеров чемпионата Турции, идущий на 19-м месте. В активе команды 21 очко. В нынешнем сезоне клуб победил 5 раз, 6 раз сыграл вничью и 14 раз проиграл. «Денизлиспор» забил 23 мяча и пропустил 43 гола.

Информация для ставок

«Денизлиспор» выиграл один матч из последних пяти

«Бешикташ» проиграл в одном из последних пяти матчей

У «Бешикташа» 9 побед на своем поле из 12 матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Денизлиспор» не проиграет, с коэффициентом 2.10, а также на тотал голов в поединке больше трех за 1.67.