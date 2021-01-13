«Бешикташ» — «Ризеспор». Прогноз на матч Кубка Турции (13.01.2021)

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13 января 2021, 05:20

В 1/8 финала Кубка Турции сойдутся «Бешикташ» и «Ризеспор». Удастся ли хозяевам поля выйти в четвертьфинал?

Ставки букмекеров

На данную схватку в букмекерской конторе Мелбет открыты следующие расценки: взять победу «Бешикташа» можно за 1,36, ничья доступна за 5,15, а победа «Ризеспора» оценена в 8,30.

Тотал зафиксирован на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,65, меньше — за 2,38.

Форма команд

«Бешикташ» недавно встречался с «Ризеспором» в рамках чемпионата страны и разгромил соперника со счётом 6:0. 10 января стамбульский клуб сыграл вничью с «Хатайспором» (2:2). На данный момент «Бешикташ» занимает первое место в турнирной таблице.

«Ризеспор» после разгрома от «Бешикташа» дома не смог победить «Денизлиспор» (1:1). На сегодняшний день команда идет на пятнадцатом месте с отрывом в 5 очков от зоны вылета.

Информация для ставок

«Бешикташ» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей, один закончился вничью

«Ризеспор» выиграл 1 из 10 последних выездных матчей, 3 встречи завершились поражением

В последней очной встрече команд была зафиксирована победа «Бешикташа» (6:0)

Прогноз

Мы считаем, у хозяев очевидно больше шансов на победу в этом матче. «Бешикташ» превосходит соперника в классе и находится в отличной форме. Делаем ставку на выигрыш «Бешикташа» за 1,36.