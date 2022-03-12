«Бетис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2022)

Ставки букмекеров
Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.37. В случае победы «Атлетика» из Бильбао, зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.
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завтра, 18:15
Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.84. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Атлетик» играет с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Перед стартом очередного тура чемпионата Испании команда идет на восьмом месте с 40 набранными баллами и отстает от нынешнего соперника на шесть пунктов. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды умеют атаковать и претендуют на зону еврокубков. В прошлом туре «Атлетик» обыграл на своем поле «Леванте» (3:1), а ранее уступил на выезде «Барселоне» (0:4).
«Бетис» проводит хороший сезон, но в последние недели у команды можно заметить спад в игре, который сразу повлиял на результаты. Клуб опустился на пятое место с 46 набранными пунктами и теперь ему необходимы победы, чтобы вернуть третью позицию в турнирной таблице. Команда много забивает (49 мячей) и приложит все усилия, чтобы не терять очки в предстоящей встрече. В прошлой игре Лиги Европы коллектив уступил на своем поле «Айнтрахту» Ф (1:2), а в чемпионате проиграл «Атлетико» (1:3).
Информация для ставок
- «Бетис» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Атлетик» проиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Бетис» выиграл только три домашних поединка из десяти на своем поле у клуба из Бильбао
Прогноз
Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы, и предсказать ход поединка довольно сложно. Рекомендуем обратить внимание на голы команд и сделать ставку в букмекерской компании Фонбет на тотал меньше 2.5 мячей. Сделать это можно по коэффициенту 1.84.