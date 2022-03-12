«Бетис» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2022)

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сегодня, 16:05

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.37. В случае победы «Атлетика» из Бильбао, зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.84. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Атлетик» играет с переменным успехом и чередует победы с поражениями. Перед стартом очередного тура чемпионата Испании команда идет на восьмом месте с 40 набранными баллами и отстает от нынешнего соперника на шесть пунктов. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды умеют атаковать и претендуют на зону еврокубков. В прошлом туре «Атлетик» обыграл на своем поле «Леванте» (3:1), а ранее уступил на выезде «Барселоне» (0:4).

«Бетис» проводит хороший сезон, но в последние недели у команды можно заметить спад в игре, который сразу повлиял на результаты. Клуб опустился на пятое место с 46 набранными пунктами и теперь ему необходимы победы, чтобы вернуть третью позицию в турнирной таблице. Команда много забивает (49 мячей) и приложит все усилия, чтобы не терять очки в предстоящей встрече. В прошлой игре Лиги Европы коллектив уступил на своем поле «Айнтрахту» Ф (1:2), а в чемпионате проиграл «Атлетико» (1:3).

Информация для ставок

«Бетис» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Атлетик» проиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бетис» выиграл только три домашних поединка из десяти на своем поле у клуба из Бильбао

Прогноз

Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы, и предсказать ход поединка довольно сложно. Рекомендуем обратить внимание на голы команд и сделать ставку в букмекерской компании Фонбет на тотал меньше 2.5 мячей. Сделать это можно по коэффициенту 1.84.