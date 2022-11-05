«Бетис» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.11.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.
Форма команд
«Бетис» уверенно выиграл группу Лиги Европы и прошел сразу же в 1/8 финала турнира, но в чемпионате результаты команды стали немного хуже. Коллектив потерял очки в нескольких последних матчах и сейчас занимает четвертое место с 23 баллами. В прошлой встрече Лиги Европы, подопечные Пеллегрини крупно обыграли ХИК (3:0), а ранее в чемпионате оказались сильнее «Реала» Сосьедад (2:0).
«Севилью» продолжает лихорадить и выход в Лигу Европы является слабым утешением для болельщиков этого титулованного клуба. Перед стартом очередного тура Ла Лиги команда находится в зоне вылета и занимает 18 место с 10 баллами. В городском дерби на стадионе соперника будет очень непросто рассчитывать на очки. В прошлой игре «Севилья» проиграла в Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» (1:3), а в чемпионате минимально уступила «Райо Вальекано» (0:1).
Информация для ставок
- «Севилья» выиграл лишь два матча из десяти последних на выезде
- «Бетис» проиграл только два матча из последних десяти встреч во всех турнирах
- «Бетис» проиграл «Севилье» три из четырех последних поединков
- В последних семи матчах между коллективами не было забито больше трех мячей за игру
Прогноз
На данном отрезке чемпионата у «Севильи» большие проблемы с игрой и результатами, поэтому в этой игре стоит поверить в хозяев поединка. Сделать ставку на «Бетис» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.