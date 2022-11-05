«Бетис» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.11.2022)

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вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Бетис» уверенно выиграл группу Лиги Европы и прошел сразу же в 1/8 финала турнира, но в чемпионате результаты команды стали немного хуже. Коллектив потерял очки в нескольких последних матчах и сейчас занимает четвертое место с 23 баллами. В прошлой встрече Лиги Европы, подопечные Пеллегрини крупно обыграли ХИК (3:0), а ранее в чемпионате оказались сильнее «Реала» Сосьедад (2:0).

«Севилью» продолжает лихорадить и выход в Лигу Европы является слабым утешением для болельщиков этого титулованного клуба. Перед стартом очередного тура Ла Лиги команда находится в зоне вылета и занимает 18 место с 10 баллами. В городском дерби на стадионе соперника будет очень непросто рассчитывать на очки. В прошлой игре «Севилья» проиграла в Лиге Чемпионов «Манчестер Сити» (1:3), а в чемпионате минимально уступила «Райо Вальекано» (0:1).

Информация для ставок

«Севилья» выиграл лишь два матча из десяти последних на выезде

«Бетис» проиграл только два матча из последних десяти встреч во всех турнирах

«Бетис» проиграл «Севилье» три из четырех последних поединков

В последних семи матчах между коллективами не было забито больше трех мячей за игру

Прогноз

На данном отрезке чемпионата у «Севильи» большие проблемы с игрой и результатами, поэтому в этой игре стоит поверить в хозяев поединка. Сделать ставку на «Бетис» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.