«Бирмингем» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

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вчера, 11:15

«Бирмингем» примет «Фулхэм» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Бирмингема» по 3.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бирмингем» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла три поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в одном матче. У команды в активе девять забитых и три пропущенных мяча. Команда выглядит очень даже неплохо. Особенно стоит отметить линию защиты «Бирмингема», пропустить три гола в шести играх Чемпионшипа — это очень хороший показатель.

«Фулхэм» в прошлом сезоне провалился в Премьер-Лиге. Команда вылетела в Чемпионшип, сложно вспомнить хотя бы один поединок в АПЛ , где «дачники» смотрелись бы хорошо. В нынешнем сезоне клуб идет на второй строчке в Чемпионшипе, у команды 13 забитых и четыре пропущенных мяча. Всего в активе «дачников» четыре победы, одна ничья и одно поражение.

Информация для ставок

● «Фулхэм» выиграл четыре поединка из последних пяти

● «Бирмингем» проиграл один матч из последних пяти

● «Фулхэм» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что здесь будет ничья или победа «Бирмингема» по коэффициенту 1.75.