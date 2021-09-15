«Бирмингем» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

«Бирмингем» примет «Фулхэм» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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1 : 4
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фулхэм». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Бирмингема» по 3.90.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Бирмингем» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла три поединка, дважды сыграла вничью и проиграла в одном матче. У команды в активе девять забитых и три пропущенных мяча. Команда выглядит очень даже неплохо. Особенно стоит отметить линию защиты «Бирмингема», пропустить три гола в шести играх Чемпионшипа — это очень хороший показатель.
«Фулхэм» в прошлом сезоне провалился в Премьер-Лиге. Команда вылетела в Чемпионшип, сложно вспомнить хотя бы один поединок в АПЛ, где «дачники» смотрелись бы хорошо. В нынешнем сезоне клуб идет на второй строчке в Чемпионшипе, у команды 13 забитых и четыре пропущенных мяча. Всего в активе «дачников» четыре победы, одна ничья и одно поражение.
Информация для ставок
● «Фулхэм» выиграл четыре поединка из последних пяти
● «Бирмингем» проиграл один матч из последних пяти
● «Фулхэм» забил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на то, что здесь будет ничья или победа «Бирмингема» по коэффициенту 1.75.