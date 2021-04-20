«Бирмингем» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

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вчера, 17:13

«Бирмингем» примет «Ноттингем Форест» в 43-м туре английского Чемпионшипа 21 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Бирмингем». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.05 и победа «Ноттингема» за 3.10.

Форма команд

«Бирмингем» набрал 48 баллов и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. У клуба 12 побед, столько же ничьих и 18 поражений. Понимая, что до зоны вылета всего несколько очков, «Бирмингем» внезапно начал показывать хорошие результаты. Клуб стал стабильно набирать очки и отдаляться от зоны вылета. Есть все шансы на спасение, но для этого «Бирмингему» нужно набирать очки в каждом из оставшихся матчей.

«Ноттингем Форест» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 49 баллов. В нынешнем сезоне у команды 12 побед, 13 ничьих и 17 поражений. В последних играх «Ноттингем» неплох, но в целом в этом сезоне выступления «Фореста» сложно назвать чем-то хорошим. Клуб давно не может похвастаться хорошими результатами и занимает свое привычное место в середине таблицы.

Информация для ставок

«Бирмингем» не проигрывает четыре игры кряду

«Ноттингем Форест» проиграл всего один матч из последних пяти

«Ноттингем Форест» забил пять голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «тотал забитых мячей меньше 2,5» по коэффициенту 1.50. Также стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Бирмингема» по коэффициенту 1.37.

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