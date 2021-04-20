«Бирмингем» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

«Бирмингем» примет «Ноттингем Форест» в 43-м туре английского Чемпионшипа 21 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Бирмингем». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 3.05 и победа «Ноттингема» за 3.10.
Форма команд
«Бирмингем» набрал 48 баллов и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. У клуба 12 побед, столько же ничьих и 18 поражений. Понимая, что до зоны вылета всего несколько очков, «Бирмингем» внезапно начал показывать хорошие результаты. Клуб стал стабильно набирать очки и отдаляться от зоны вылета. Есть все шансы на спасение, но для этого «Бирмингему» нужно набирать очки в каждом из оставшихся матчей.
«Ноттингем Форест» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 49 баллов. В нынешнем сезоне у команды 12 побед, 13 ничьих и 17 поражений. В последних играх «Ноттингем» неплох, но в целом в этом сезоне выступления «Фореста» сложно назвать чем-то хорошим. Клуб давно не может похвастаться хорошими результатами и занимает свое привычное место в середине таблицы.
Информация для ставок
- «Бирмингем» не проигрывает четыре игры кряду
- «Ноттингем Форест» проиграл всего один матч из последних пяти
- «Ноттингем Форест» забил пять голов в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «тотал забитых мячей меньше 2,5» по коэффициенту 1.50. Также стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Бирмингема» по коэффициенту 1.37.
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