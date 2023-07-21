«Бока Хуниорс» — «Ньюэллс Олд Бойз». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.07.2023)

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вчера, 19:40

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Бока Хуниорс», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Выбрать победителем «Ньюэллс Олд Бойз» можно по коэффициенту 4.8 а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.5.

Форма команд

«Бока Хуниорс» смог наладить свою игру и в практически во всех последних матчах добивался максимального результата. Коллектив располагается на восьмом месте с 38 баллами, но вынужден защищать свою позицию, ведь позади сразу несколько команд-преследователей на расстоянии нескольких очков. В прошлой игре «Бока Хуниорс» обыграл на выезде «Барракас Сентраль» (1:2), а ранее одолел «Химнасию» (1:3).

«Ньюэллс Олд Бойз» не может похвалиться лидерскими позициями, как в прошлом сезоне, однако коллектив принимает участие в Южноамериканском кубке, а также борется за попадание в зону плей-офф. На данный момент гости занимают 12 место с 34 баллами и при хороших выступлениях вполне могут отыграть несколько позиций. В прошлой игре «Ньюэллс Олд Бойз» сыграл вничью с «Атлетико Тукуман» (0:0), а ранее оказался сильнее «Индепендьенте» (0:2).

Информация для ставок

«Бока Хуниорс» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюэллс Олд Бойз» одержал победы в четырех матчах на выезде из десяти последних

Пять поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бока Хуниорс» выиграл три из пяти последних матчей у «Ньюэллс Олд Бойз»

Прогноз

«Бока Хуниорс» постарается добыть победу на своем стадионе и улучшить свое турнирное положение. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.