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Боливия — Аргентина. Прогноз на матч Кубка Америки (29.06.2021)

сегодня, 01:07

Боливия сыграет против Аргентины в рамках очередного тура Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
23.947.861.16
Лига Ставок 23.00 8.80 1.13
Фонбет 19.50 7.00 1.16
Мелбет 24.00 8.80 1.12
1XBET 24.00 8.80 1.12

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали сборную Аргентины. Поставить на победу «альбиселесте» можно по коэффициенту 1.17. Победу хозяев оценивают в 19.50, а ничейный исход в 6.80.

Форма команд

Единственный плюс Боливии, на который она может рассчитывать — это ее стадион, но чемпионат проходит в Бразилии и у команды мало шансов даже на то, чтобы выйти из группы. Боливия проиграла все три стартовых матча — Парагваю 1:3, затем 0:1 против Чили и 0:2 с Уругваем. Ужасный старт Боливии связан с тем, что команда отправилась на Кубок Америки в плохой форме. До старта Кубка Америки эта сборная выиграла всего один поединок и дважды сыграла вничью, это не уровень команды для такого турнира.

Сборная Аргентины проводит неплохой Кубок Америки. Команда трижды сыграла на турнире и ни разу не проиграла. В активе сборной Аргентины — ничья с Чили 1:1, победа над Уругваем и Парагваем с одинаковым счетом 1:0. Несмотря на великолепный подбор игроков, сборная Аргентины не забивает больше двух голов. Неизвестно, с чем это связано, но факт остается фактом. У Аргентины хорошая форма, команда не проигрывает уже много матчей подряд.

Информация для ставок

  • Аргентина не проигрывает 16 игр кряду
  • Боливия не побеждает четыре матча подряд
  • За последние десять матчей сборная Боливии выиграла всего один матч

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.40.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в матче Хорватия — Испания.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.54 2.03 2.02
Лига Ставок 2.60 1.47 2.08 1.72
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 2.57 1.48
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 08:17
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Аргентина
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