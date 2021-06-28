Боливия — Аргентина. Прогноз на матч Кубка Америки (29.06.2021)

Боливия сыграет против Аргентины в рамках очередного тура Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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завтра, 03:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали сборную Аргентины. Поставить на победу «альбиселесте» можно по коэффициенту 1.17. Победу хозяев оценивают в 19.50, а ничейный исход в 6.80.
Форма команд
Единственный плюс Боливии, на который она может рассчитывать — это ее стадион, но чемпионат проходит в Бразилии и у команды мало шансов даже на то, чтобы выйти из группы. Боливия проиграла все три стартовых матча — Парагваю 1:3, затем 0:1 против Чили и 0:2 с Уругваем. Ужасный старт Боливии связан с тем, что команда отправилась на Кубок Америки в плохой форме. До старта Кубка Америки эта сборная выиграла всего один поединок и дважды сыграла вничью, это не уровень команды для такого турнира.
Сборная Аргентины проводит неплохой Кубок Америки. Команда трижды сыграла на турнире и ни разу не проиграла. В активе сборной Аргентины — ничья с Чили 1:1, победа над Уругваем и Парагваем с одинаковым счетом 1:0. Несмотря на великолепный подбор игроков, сборная Аргентины не забивает больше двух голов. Неизвестно, с чем это связано, но факт остается фактом. У Аргентины хорошая форма, команда не проигрывает уже много матчей подряд.
Информация для ставок
- Аргентина не проигрывает 16 игр кряду
- Боливия не побеждает четыре матча подряд
- За последние десять матчей сборная Боливии выиграла всего один матч
Прогноз
Актуальная ставка на игру — тотал забитых голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.40.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в матче Хорватия — Испания.