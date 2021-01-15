«Болонья» — «Верона». Прогноз на матч Серии A (16.01.2021)

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15 января 2021, 18:13

В 18-м туре чемпионата Италии «Болонья» на домашней арене примет «Верону». Изучив ставки букмекеров, мы дали свой прогноз на поединок, который состоится 16 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этой игре букмекеры не определили. Ставки на победу «Болоньи» БК Бетсити принимает с коэффициентом 2.54. Заключить пари на победу «Вероны» можно с котировкой 3.19, а ничья идет за 2.54.

На результативность матча БК выставила практически равноценную линию: тотал больше 2,5 голов отмечен коэффициентом 1.91, а меньше – 2.03.

Форма команд

Последний раз «Болонья» побеждала в чемпионате Италии 22 ноября 2020 года. С тех пор команда провела пять ничейных поединков и потерпела четыре поражения. В прошлом туре Серии A подопечные Синиши Михайловича уступили в гостях «Дженоа» (0:2), потерпев восьмое поражение в сезоне.

Пока «Болонья» удерживается на 13-м месте в турнирной таблице, но если черная полоса продлится, команда быстро опустится к зоне вылета.

«Верона» ударно провела первую часть сезона. Делая ставку на надежную оборону, «грифоны» стабильно пополняли свой актив очками. Как итог – девятое место в турнирной таблице с небольшим отставанием от зоны еврокубков (четыре очка).

В трех прошлых турах чемпионата команда набрала семь зачетных пунктов. Между победами над «Специей» (1:0) и «Кротоне» (2:1) в прошлом туре команда расписала ничью с «Торино» в гостях (1:1).

Информация для ставок

Две игры команд между собой завершились вничью 1:1

В трех предыдущих гостевых матчах «Вероны» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Болонья» не побеждала в трех последних домашних матчах чемпионата Италии

Прогноз

«Верона» вряд ли отступит от излюбленной формации с акцентом на оборону. Под подобную тактику соперника должна будет подстроиться «Болонья», которой пора выходить из кризиса.

Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Бетсити.