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«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (18.12.2021)

17 декабря 2021, 07:55

На поединок очередного тура Серии А «Ювентус» отправится в гости к «Болонье». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Болонья
Ювентус
0 : 2
завершен
18 декабря 2021, 20:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.083.641.99
Фонбет 4.55 3.60 1.90
Мелбет 4.11 3.60 1.96
1XBET 4.54 3.68 1.91
BetBoom 4.17 3.50 1.95

Ставки букмекеров

С фаворитом встречи букмекеры определились, отдав предпочтение более титулованному клубу. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 1.88 на победу «Ювентуса». В случае победы «Болоньи» игроков порадует коэффициент 4. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.77.

Форма команд

«Болонья» расположилась в центре таблицы на десятом месте и чувствует себя достаточно неплохо, несмотря на два поражения в недавних турах, сначала дома от «Фиорентины» (2:3), а затем и на выезде от «Торино» (1:2).

«Ювентус» не сумел в последнем туре сломить сопротивление «Венеции» и расписал с ней гостевую ничью (1:1). Поединками ранее туринцы без всухую обыграли аутсайдеров чемпионата «Дженоа» (2:0) и «Салернитану» (1:0).

Информация для ставок

• «Болонья» одержала три победы и четырежды проиграла в последних семи матчах
• Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет четыре игры (три победы и ничья)
• «Болонья» потерпела поражения в крайних 11 очных встречах

Прогноз

Нас ждет боевой поединок двух разных по классу команд. «Ювентус» возьмет мяч под свой контроль и доведет дело до победного конца. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.46 1.92 1.99 1.54 2.58
Мелбет 1.73 2.24
1XBET 1.70 2.28
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Gahi
Gahi
17 декабря 2021 в 09:17
В этом матче скорее всего победу одержит команда "Ювентус". Удачи
shlomo
shlomo
17 декабря 2021 в 08:09
Юве не проиграет этот матч
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