«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 07:55

На поединок очередного тура Серии А «Ювентус» отправится в гости к «Болонье». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

С фаворитом встречи букмекеры определились, отдав предпочтение более титулованному клубу. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 1.88 на победу «Ювентуса». В случае победы «Болоньи» игроков порадует коэффициент 4. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.77.

Форма команд

«Болонья» расположилась в центре таблицы на десятом месте и чувствует себя достаточно неплохо, несмотря на два поражения в недавних турах, сначала дома от «Фиорентины» (2:3), а затем и на выезде от «Торино» (1:2).

«Ювентус» не сумел в последнем туре сломить сопротивление «Венеции» и расписал с ней гостевую ничью (1:1). Поединками ранее туринцы без всухую обыграли аутсайдеров чемпионата «Дженоа» (2:0) и «Салернитану» (1:0).

Информация для ставок

• «Болонья» одержала три победы и четырежды проиграла в последних семи матчах

• Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет четыре игры (три победы и ничья)

• «Болонья» потерпела поражения в крайних 11 очных встречах

Прогноз

Нас ждет боевой поединок двух разных по классу команд. «Ювентус» возьмет мяч под свой контроль и доведет дело до победного конца. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.