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«Бордо» — «Ренн». Прогноз на матч чемпионата Франции (02.05.2021)

вчера, 07:48

«Бордо» и «Ренн» проведут очную встречу в рамках 35-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Франция. Лига 1 2020/2021
Бордо
Ренн
- : -
02 мая 2021, 14:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.644.031.78
Лига Ставок 4.60 3.85 1.77
Мелбет 4.70 3.90 1.83
1XBET 4.70 3.90 1.83

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры прогнозируют победу «Ренна». Ставки с таким условием идут по коэффициенту 1.9. Ничейный исход оценивается в 3.8, а победа «Бордо» — в 4.4. Коэффициент на ТМ (2,5) составляет 1.84, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

«Бордо» находится в глубоком кризисе. В 10 прошлых турах чемпионата Франции команда потерпела восемь поражений, взяв очки только во встречах с «Марселем» (0:0) и «Дижоном» (3:1). В последней игре лиги «жирондинцы» проиграли в гостях «Лорьяну» (1:4). До этого «Бордо» уступил «Монако» (0:3), «Сент-Этьену» (1:4) и «Страсбуру» (2:3). В итоге команда откатилась на 16-е место и в случае продолжения чёрной полосы рискует вылететь в Лигу 2.

«Ренн», напротив, сильно прибавил после серии неудач, которые преследовали команду зимой. В шести последних играх «красно-черные» одержали пять побед, а также поделили очки с «Реймсом» (2:2). После этого матча «Ренн» последовательно нанес поражения «Нанту» (1:0), «Анже» (3:0) и «Дижону» (5:1), поднявшись на седьмое место в таблице.

Информация для ставок

  • «Бордо» пропускал минимум 3 гола в 5 прошлых матчах Лиги 1
  • В 6 предыдущих матчах чемпионата с участием «Бордо» сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • «Ренн» не проигрывал на поле «Бордо» в 3 прошлых поединках – 1 победа и 2 ничьи

Прогноз

«Бордо» сейчас уступает всем подряд, а учитывая то, что клуб оказался на грани банкротства, вряд ли от него стоит ожидать положительных результатов на финише сезона. «Ренн», находясь в превосходной форме, способен обыграть такого соперника даже на выезде. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.9 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.49 1.92 1.99 1.48 2.81
Лига Ставок 2.70 1.48 1.87 1.95 1.48 2.70
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 2.59 1.50 1.94 2.00 1.45 2.75
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sv_1969
sv_1969
вчера в 08:21
Возможна ничья
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