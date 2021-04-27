«Бордо» — «Ренн». Прогноз на матч чемпионата Франции (02.05.2021)

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вчера, 07:48

«Бордо» и «Ренн» проведут очную встречу в рамках 35-го тура Лиги 1. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры прогнозируют победу «Ренна». Ставки с таким условием идут по коэффициенту 1.9. Ничейный исход оценивается в 3.8, а победа «Бордо» — в 4.4. Коэффициент на ТМ (2,5) составляет 1.84, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

«Бордо» находится в глубоком кризисе. В 10 прошлых турах чемпионата Франции команда потерпела восемь поражений, взяв очки только во встречах с «Марселем» (0:0) и «Дижоном» (3:1). В последней игре лиги «жирондинцы» проиграли в гостях «Лорьяну» (1:4). До этого «Бордо» уступил «Монако» (0:3), «Сент-Этьену» (1:4) и «Страсбуру» (2:3). В итоге команда откатилась на 16-е место и в случае продолжения чёрной полосы рискует вылететь в Лигу 2.

«Ренн», напротив, сильно прибавил после серии неудач, которые преследовали команду зимой. В шести последних играх «красно-черные» одержали пять побед, а также поделили очки с «Реймсом» (2:2). После этого матча «Ренн» последовательно нанес поражения «Нанту» (1:0), «Анже» (3:0) и «Дижону» (5:1), поднявшись на седьмое место в таблице.

Информация для ставок

«Бордо» пропускал минимум 3 гола в 5 прошлых матчах Лиги 1

В 6 предыдущих матчах чемпионата с участием «Бордо» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Ренн» не проигрывал на поле «Бордо» в 3 прошлых поединках – 1 победа и 2 ничьи

Прогноз

«Бордо» сейчас уступает всем подряд, а учитывая то, что клуб оказался на грани банкротства, вряд ли от него стоит ожидать положительных результатов на финише сезона. «Ренн», находясь в превосходной форме, способен обыграть такого соперника даже на выезде. Учитывая вышесказанное, предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.9 в БК Бетсити.