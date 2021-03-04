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«Боруссия» М — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.03.2021)

04 марта 2021, 06:52

В 24-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет на выезде с «Боруссией» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в БК Мелбет, с коэффициентом 2.55. В случае победы «Байера» зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать за 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.68 на ТБ 2.5 и 2.18 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.55.

Форма команд

«Боруссия» М находится в небольшом кризисе и не может выиграть шесть матчей подряд. Несколько дней назад команда вылетела из Кубка Германии, уступив «Боруссии» Д (0:1). Коллектив находится не в лучшей форме, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения в игровой и тренировочный процесс. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» М проиграла «Лейпцигу» (2:3), а еще раньше — аутсайдеру турнира «Майнцу» (1:2).

У «Байера» достаточно похожая ситуация. После вылета из Лиги Европы и немного ранее из Кубка страны команда должна сконцентрироваться на чемпионате, но на данный момент у нее это не выходит. Как результат всего вышеперечисленного – серия без побед из нескольких матчей. В прошлом туре «Байер» проиграл «Фрайбургу» (1:2), а неделю назад сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» не может выиграть уже шесть матчей во всех турнирах
  • «Боруссия» проиграла четыре домашних матча подряд
  • «Байер» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, и их личная встреча, возможно, станет для одного из клубов отправной точкой для дальнейших успехов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.76 1.71 2.25
Лига Ставок 2.39 1.58 1.90 1.90
Мелбет 2.50 1.56
BetBoom 4.00 1.26 2.40 1.60 1.88 1.96
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shlomo
shlomo
04 марта в 07:00
У Байера есть шанс заработать очки
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