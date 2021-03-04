«Боруссия» М — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.03.2021)

В 24-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет на выезде с «Боруссией» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на данную встречу.
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0 : 1
завершен
06 марта 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
Небольшим фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в БК Мелбет, с коэффициентом 2.55. В случае победы «Байера» зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать за 3.6.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.68 на ТБ 2.5 и 2.18 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.55.
Форма команд
«Боруссия» М находится в небольшом кризисе и не может выиграть шесть матчей подряд. Несколько дней назад команда вылетела из Кубка Германии, уступив «Боруссии» Д (0:1). Коллектив находится не в лучшей форме, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения в игровой и тренировочный процесс. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» М проиграла «Лейпцигу» (2:3), а еще раньше — аутсайдеру турнира «Майнцу» (1:2).
У «Байера» достаточно похожая ситуация. После вылета из Лиги Европы и немного ранее из Кубка страны команда должна сконцентрироваться на чемпионате, но на данный момент у нее это не выходит. Как результат всего вышеперечисленного – серия без побед из нескольких матчей. В прошлом туре «Байер» проиграл «Фрайбургу» (1:2), а неделю назад сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).
Информация для ставок
- «Боруссия» не может выиграть уже шесть матчей во всех турнирах
- «Боруссия» проиграла четыре домашних матча подряд
- «Байер» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды находятся не в лучшей форме, и их личная встреча, возможно, станет для одного из клубов отправной точкой для дальнейших успехов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.68.