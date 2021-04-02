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«Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (03.04.2021)

сегодня, 03:03

В 27-м туре Бундеслиги «Боруссия» М сыграет дома с «Фрайбургом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.834.064.31
Лига Ставок 1.85 3.90 4.10
Фонбет 1.75 4.05 4.35
Мелбет 1.88 4.08 4.18
Pin-Up.ru 1.86 3.95 4.25
BetBoom 1.85 3.93 4.23

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 4.4. Ничья представлена коэффициентом 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 на ТБ 2.5 и 2.23 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.68.

Форма команд

«Боруссия» М после ряда поражений в чемпионате смогла одержать убедительную победу над главным аутсайдером «Шальке» (3:0) и прервать свою «черную полосу». Клуб идет на 10-м месте в чемпионате, и побороться за еврокубки будет очень сложно. В позапрошлом туре «Боруссия» уступила «Аугсбургу» (1:3).

«Фрайбург» считается крепким середняком Бундеслиги и занимает восьмую строчку в таблице. Коллектив играет нестабильно, но может побороться за попадание в Лигу Европы. В последних двух турах «Фрайбург» одержал победу над «Аугсбургом» (2:0) и проиграл «Майнцу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М проиграла восемь из последних десяти матчей во всех турнирах
  • В пяти из шести последних матчей «Фрайбурга» сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • В семи из восьми матчей между командами (включая товарищеские встречи) сыграла ставка «обе забьют»
  • «Боруссия» М не может забить на своем поле три встречи подряд

Прогноз

Команды находятся не в самых лучших кондициях, поэтому предсказать победителя в этом противостоянии очень сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на то, что оба клуба смогут отличиться голами. Коэффициент на вариант «обе забьют» составляет 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.73 1.75 2.18
Лига Ставок 2.20 1.68 1.74 2.11
Мелбет 2.24 1.76
Pin-Up.ru 3.45 1.33 2.17 1.72 1.69 2.22
BetBoom 3.46 1.33 2.18 1.72 1.69 2.23
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