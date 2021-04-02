«Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (03.04.2021)

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сегодня, 03:03

В 27-м туре Бундеслиги «Боруссия» М сыграет дома с «Фрайбургом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78. В случае победы «Фрайбурга» зайдет коэффициент 4.4. Ничья представлена коэффициентом 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 на ТБ 2.5 и 2.23 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 1.68.

Форма команд

«Боруссия» М после ряда поражений в чемпионате смогла одержать убедительную победу над главным аутсайдером «Шальке» (3:0) и прервать свою «черную полосу». Клуб идет на 10-м месте в чемпионате, и побороться за еврокубки будет очень сложно. В позапрошлом туре «Боруссия» уступила «Аугсбургу» (1:3).

«Фрайбург» считается крепким середняком Бундеслиги и занимает восьмую строчку в таблице. Коллектив играет нестабильно, но может побороться за попадание в Лигу Европы. В последних двух турах «Фрайбург» одержал победу над «Аугсбургом» (2:0) и проиграл «Майнцу» (0:1).

Информация для ставок

«Боруссия» М проиграла восемь из последних десяти матчей во всех турнирах

В пяти из шести последних матчей «Фрайбурга» сыграла ставка «обе забьют — нет»

В семи из восьми матчей между командами (включая товарищеские встречи) сыграла ставка «обе забьют»

«Боруссия» М не может забить на своем поле три встречи подряд

Прогноз

Команды находятся не в самых лучших кондициях, поэтому предсказать победителя в этом противостоянии очень сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на то, что оба клуба смогут отличиться голами. Коэффициент на вариант «обе забьют» составляет 1.68.