«Боруссия» Д — «Майнц». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.01.2021)

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14 января 2021, 05:45

В 16-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд дома сыграет против «Майнца». Обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Боруссия» победит в этой встрече. Компания Фонбет принимает ставки на этот исход по коэффициенту 1.21. Заключить пари на ничью можно по котировке 7.70, победа «Майнца» идет за 16.00.

Базовый показатель тотала на эту игру букмекеры установили на отметке 3,5 гола. Ставки с условием «больше» принимаются за 2.00, «меньше» — 1.93.

Форма команд

После отставки Люсьена Фавра «Боруссия» провела пять поединков. В Кубке Германии «шмели» разобрались с «Айнтрахтом» Б. (2:0), а в чемпионате им удалось переиграть «Вердер» (2:1), «Вольфсбург» (2:0) и «РБ Лейпциг» в прошлом туре (3:1). Победа над «быками» должна вернуть уверенность клубу из Дортмунда, который вновь подбирается к лидерам турнирной таблицы. Из последних неудач команды отметим безуспешный выезд в Берлин, где случилось поражение от «Униона» (1:2).

Тем временем «Майнц» перенял статус худшей команды Бундеслиги у «Шальке». В прошлом туре чемпионата «карнавальщики» уступили дома «Айнтрахту» со счетом 0:2, потерпев 11-е поражение в сезоне. Единственную викторию в этой кампании команда оформила 22 ноября 2020 года, когда одолела в гостях «Фрайбург» (3:1).

Информация для ставок

В трех прошлых матчах «Боруссия» пропустила только один гол

«Майнц» проиграл три из пяти предыдущих выездных поединков

В трех из четырех домашних матчей «Боруссии» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 7 выездных матчах сезона «Майнц» пропустил 18 голов

Прогноз

В основную обойму «Боруссии» вернулся Эрлинг Холанд. Кроме того «шмели» стали надежнее действовать в защите, что мгновенно принесло положительные результаты.

«Майнц» сейчас не в том состоянии, чтобы отобрать очки у мотивированного соперника. Берем ставку на победу хозяев с форой (-1,5) по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.