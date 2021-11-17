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«Боруссия» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.11.2021)

17 ноября 2021, 01:12

В 12-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» приедет в гости к «Боруссии» из Дортмунда. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Боруссия
Штутгарт
2 : 1
завершен
20 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.658.96
Фонбет 1.33 5.50 8.80
Мелбет 1.31 6.27 9.30
BetBoom 1.34 5.36 8.87

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.35. В случае победы «Штутгарта», зайдет коэффициент 7.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.67.

Форма команд

«Боруссия» потерпела поражение в прошлом туре и отпустила «Баварию» уже на четыре балла в чемпионате Германии. Сейчас «черно-желтые» идут на втором месте с 24 очками и будут стараться не терять очки в ближайших поединках, чтобы продлить чемпионскую интригу. В прошлом матче «Боруссия» проиграла на выезде «РБ Лейпциг» (1:2), а немного ранее оказалась сильнее «Кельна» (2:0).

«Штутгарт» показывает невразумительный футбол и пребывает недалеко от самого низа турнирной таблицы. Клуб набрал только 10 очков и расположился на 15-м месте в Бундеслиге, что нельзя назвать даже средним результатом, ведь от зоны вылета команду отделяет всего один пункт. «Штутгарт» проиграл последние две встречи в чемпионате Германии «Арминии» (0:1) и «Аугсбургу» (1:4).

Информация для ставок

  • «Штутгарт» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» забивала в 13 из 15 последних матчей на своем поле во всех турнирах
  • В 14 последних матчах между клубами был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» выиграла 11 матчей из 15 последних у «Штутгарта»

Прогноз

«Боруссия» выглядит гораздо сильнее и увереннее гостей, в этом матче у «шмелей» большие шансы одержать уверенную победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Мелбет. Всех болельщиков ожидает интересный матч с явным преимуществом хозяев встречи.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.46 2.30 1.68
Мелбет 2.85 1.45
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Все комментарии
Gahi
Gahi
17 ноября в 02:55
Победа команды Боруссии Дортмунд в этом матче. Удачи
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