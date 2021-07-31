«Ботев» — «Левски». Прогноз на матч чемпионата Болгарии (31.07.2021)

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вчера, 12:02

«Ботев» сыграет против «Левски» в рамках второго тура чемпионата Болгарии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Левски». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.17. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу хозяев поля за 3.35.

Форма команд

«Ботев» стартовал в лиге очень хорошо. Команда сыграла вничью свой первый поединок в сезоне и набрала один балл, клуб расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. «Ботев» часто пропускает, в этом и заключается основная проблема команды, именно в это слабое место и будет нанесен удар от «Левски».

«Левски» проиграл первый поединок со счетом 1:2. Эта команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице. У клуба будет отличный шанс заработать первые баллы в этом сезоне, так как «Ботев» выглядит хорошим оппонентом для этой возможности.

Информация для ставок

«Ботев» не проигрывает три поединка кряду

«Левски» проиграл два матча из последних десяти

«Ботев» забил всего два гола в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что победит «Ботев» или будет ничейный исход — коэффициент 3.35.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Лонгфорд Таун» в матче с «Дерри Сити».