«Ботев» — «Левски». Прогноз на матч чемпионата Болгарии (31.07.2021)

«Ботев» сыграет против «Левски» в рамках второго тура чемпионата Болгарии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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2 : 0
завершен
вчера, 18:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Левски». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.17. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу хозяев поля за 3.35.
Форма команд
«Ботев» стартовал в лиге очень хорошо. Команда сыграла вничью свой первый поединок в сезоне и набрала один балл, клуб расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. «Ботев» часто пропускает, в этом и заключается основная проблема команды, именно в это слабое место и будет нанесен удар от «Левски».
«Левски» проиграл первый поединок со счетом 1:2. Эта команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице. У клуба будет отличный шанс заработать первые баллы в этом сезоне, так как «Ботев» выглядит хорошим оппонентом для этой возможности.
Информация для ставок
- «Ботев» не проигрывает три поединка кряду
- «Левски» проиграл два матча из последних десяти
- «Ботев» забил всего два гола в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что победит «Ботев» или будет ничейный исход — коэффициент 3.35.
Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Лонгфорд Таун» в матче с «Дерри Сити».