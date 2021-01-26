«Брайтон» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

27 января «Брайтон» принимает на своем стадионе «Фулхэм». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура АПЛ. Несмотря на турнирное положение этих клубов, всегда приятно наблюдать, как проходят сражения таких команд. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на матч.
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0 : 0
завершен
27 января 2021, 22:30
среда
Ставки букмекеров
Победителем этого противостояния букмекеры видят «Брайтон», на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 2.10. Ничейный исход оценили в 3.40, а победу «Фулхэма» — в 3.60. Также можно сделать ставку на победу «Брайтона» в первом тайме за коэффициент 2.70. Хозяева поля выглядят более надежно и на них действительно можно поставить.
Форма команд
«Брайтон» в нынешнем сезоне набрал 17 пунктов и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Для команды Грэма Поттера это далеко не самый выдающийся сезон. Сейчас клуб пытается сделать всё возможное для того, чтобы не отправится в дивизион ниже. Матч с «Фулхэмом» — отличный шанс подняться выше.
Дела «Фулхэма» в нынешнем сезоне сложно назвать хорошими. Клуб Скотта Паркера находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 12 баллов. Примечательно, что «Фулхэм» гораздо ближе к предпоследнему месту, чем к «Брайтону».
Информация для ставок
- У «Фулхэма» три поражения кряду
- «Брайтон» выиграл три из последних пяти матчей
- «Брайтон» забил 22 гола в нынешнем сезоне АПЛ. «Фулхэм» записал на свой счёт всего 15 голов
Прогноз
Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку обе забьют с коэффициентом 1.85. Это будет непростой, но очень интересный матч. «Брайтону» нужно побеждать, чтобы выходить из зоны вылета, иначе тренера клуба могут уволить уже через несколько туров.