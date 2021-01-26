«Брайтон» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

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26 января 2021, 22:21

27 января «Брайтон» принимает на своем стадионе «Фулхэм». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура АПЛ . Несмотря на турнирное положение этих клубов, всегда приятно наблюдать, как проходят сражения таких команд. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Победителем этого противостояния букмекеры видят «Брайтон», на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 2.10. Ничейный исход оценили в 3.40, а победу «Фулхэма» — в 3.60. Также можно сделать ставку на победу «Брайтона» в первом тайме за коэффициент 2.70. Хозяева поля выглядят более надежно и на них действительно можно поставить.

Форма команд

«Брайтон» в нынешнем сезоне набрал 17 пунктов и находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Для команды Грэма Поттера это далеко не самый выдающийся сезон. Сейчас клуб пытается сделать всё возможное для того, чтобы не отправится в дивизион ниже. Матч с «Фулхэмом» — отличный шанс подняться выше.

Дела «Фулхэма» в нынешнем сезоне сложно назвать хорошими. Клуб Скотта Паркера находится на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 12 баллов. Примечательно, что «Фулхэм» гораздо ближе к предпоследнему месту, чем к «Брайтону».

Информация для ставок

У «Фулхэма» три поражения кряду

«Брайтон» выиграл три из последних пяти матчей

«Брайтон» забил 22 гола в нынешнем сезоне АПЛ . «Фулхэм» записал на свой счёт всего 15 голов

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку обе забьют с коэффициентом 1.85. Это будет непростой, но очень интересный матч. «Брайтону» нужно побеждать, чтобы выходить из зоны вылета, иначе тренера клуба могут уволить уже через несколько туров.