«Брентфорд» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

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вчера, 15:12

В рамках 43-го тура Чемпионшипа в гости к «Брентфорду» приезжает крепкий «Кардифф». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.71. На успех «Кардиффа» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 5.0, ничья стоит 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 2.08. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.75.

Форма команд

«Кардифф» перед началом очередного тура занимает восьмое место в таблице, но отставание от шестого места составляет 11 очков, поэтому команде будет достаточно проблематично отыграть за оставшиеся матчи такое преимущество. Команда доигрывает сезон, а за последние пять матчей смогла набрать всего пять очков. В последних двух матчах «Кардиффа» были зафиксированы ничейные результаты с «Редингом» (1:1) и «Блэкберном» (2:2).

«Брентфорд» находится в зоне плей-офф и имеет на одну сыгранную игру меньше, что дает им дополнительную возможность набрать очки. Команда очень часто играет вничью и за несколько туров до конца сезона коллективу желательно набирать максимум очков в каждом матче. После крупной победы над «Престоном» «Брентфорд» в последнем туре сыграл вничью с «Миллуолом» (0:0).

Информация для ставок

• Пять из шести последних матчей «Брентфорда» закончились ничейным результатом

• «Кардифф» выиграл только два матча из последних десяти в Чемпионшипе

• Девять из десяти последних встреч команд закончились исходом «обе забьют»

• «Кардифф» не может выиграть у «Брентфорда» три матча подряд

Прогноз

«Брентфорд» находится в хорошей форме и давно не проигрывает. Хозяева будут более мотивированы на эту игру, так как борются за плей-офф чемпионата. Сделать ставку на победу «Брентфорда» по коэффициенту 1.71 можно в букмекерской конторе Мелбет.