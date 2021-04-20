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«Брентфорд» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

вчера, 15:12

В рамках 43-го тура Чемпионшипа в гости к «Брентфорду» приезжает крепкий «Кардифф». Мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.925.79
Фонбет Live! 6.20 1.20 15.00

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.71. На успех «Кардиффа» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 5.0, ничья стоит 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 2.08. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.75.

Форма команд

«Кардифф» перед началом очередного тура занимает восьмое место в таблице, но отставание от шестого места составляет 11 очков, поэтому команде будет достаточно проблематично отыграть за оставшиеся матчи такое преимущество. Команда доигрывает сезон, а за последние пять матчей смогла набрать всего пять очков. В последних двух матчах «Кардиффа» были зафиксированы ничейные результаты с «Редингом» (1:1) и «Блэкберном» (2:2).

«Брентфорд» находится в зоне плей-офф и имеет на одну сыгранную игру меньше, что дает им дополнительную возможность набрать очки. Команда очень часто играет вничью и за несколько туров до конца сезона коллективу желательно набирать максимум очков в каждом матче. После крупной победы над «Престоном» «Брентфорд» в последнем туре сыграл вничью с «Миллуолом» (0:0).

Информация для ставок

• Пять из шести последних матчей «Брентфорда» закончились ничейным результатом
• «Кардифф» выиграл только два матча из последних десяти в Чемпионшипе
• Девять из десяти последних встреч команд закончились исходом «обе забьют»
• «Кардифф» не может выиграть у «Брентфорда» три матча подряд

Прогноз

«Брентфорд» находится в хорошей форме и давно не проигрывает. Хозяева будут более мотивированы на эту игру, так как борются за плей-офф чемпионата. Сделать ставку на победу «Брентфорда» по коэффициенту 1.71 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.56 1.83 2.07 1.43 2.98
1XBET 2.40 1.57 1.80 2.12 1.39 3.00
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:45
Брентфорд плох сейчас!Х2
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