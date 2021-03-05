«Брентфорд» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

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05 марта 2021, 23:55

«Брентфорд» сыграет против «Ротерхэма» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Клубы сыграют 6 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом игры является «Брентфорд», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Ротерхэма» в 7.50.

Форма команд

«Брентфорд» идет на второй строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Клуб забил 61 гол и пропустил 36. В активе этой команды 63 балла. «Брентфорд» выиграл 18 матчей, девять раз сыграл вничью и проиграл в семи поединках. В нынешнем сезоне — это один из лучших клубов Чемпионшипа. Последние свои матчи «Брентфорд» проводит не лучшим образом, команда все чаще стала терять очки, что является тревожным звоночком, ведь конкуренты уже близко.

«Ротерхэм» — это один из аутсайдеров первенства. Клуб находится на 22-й строчке в таблице и имеет в активе 32 пункта. Команда забила 35 мячей и пропустила 43. В этом сезоне у «Ротерхэма» девять побед, пять ничьих и 18 поражений. Клуб ужасен в последних матчах, он стабильно теряет очки и если так продолжится и дальше, у «Ротерхэма» есть все шансы вылететь в низший дивизион.

Информация для ставок

«Ротерхэм» проиграл в четырех матчах из последних пяти

«Брентфорд» выиграл два матча из последних пяти

У «Брентфорда» десять домашних побед в 17 играх

Прогноз

Актуальная ставка на данный поединок — обе команды забьют — коэффициент 1.88. Также букмекеры предлагают сделать ставку на ничью или победу «Ротерхэма» за 2.75.

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