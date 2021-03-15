«Брешиа» — «Реджина». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

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вчера, 16:23

В 29-м туре второго по силе чемпионата Италии «Брешиа» на своем поле сыграет с «Реджиной». Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок. Матч пройдет 16 марта.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам нынешней встречи. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.37. В случае победы «Реджины» выигрышный коэффициент составит 3.3. Поставить на ничейный результат можно с котировкой 3.05.

Выбрать исход тотал больше 2,5 мячей линия предлагает с коэффициентом 2.00. Обратный результат ТМ 2,5 мячей оценивается в 1.81, а на вариант «обе забьют» букмекеры предлагают 1.72.

Форма команд

«Реджина» за счет хороших результатов смогла подобраться к середине таблицы с более низких мест. Команда набрала 10 очков в последних пяти матчах и может не беспокоиться о зоне вылета. Коллектив находится в хорошем настроении и готов продолжать победный путь в Серии B. В прошлом туре «Реджина» выиграла у «Монцы» (1:0), а немного ранее разошлась миром с «Пизой» (0:0).

Дела «Брешии» довольно неплохи. Команда выдала серию из четырех матчей без поражений и располагается на 11-й позиции. За место в плей-офф будет побороться очень сложно, но показать хороший результат в дальнейших матчах команде по силам. «Брешиа» выиграла последние два поединка против «Фрозиноне» и «Венеции» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

«Брешиа» выиграла три последних матча в чемпионате

«Реджина» не проигрывает в гостях уже пять матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

«Реджина» выиграла у «Брешии» всего один матч из последних шести поединков

Прогноз

Оба коллектива находятся в хороших кондициях и готовы бороться за место повыше. Рекомендуем сделать ставку на то, что обе команды смогут отличиться голами. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.

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