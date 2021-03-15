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«Брешиа» — «Реджина». Прогноз на матч Серии B (16.03.2021)

вчера, 16:23

В 29-м туре второго по силе чемпионата Италии «Брешиа» на своем поле сыграет с «Реджиной». Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок. Матч пройдет 16 марта.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.82 2.09
Лига ставок 1.75 2.01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам нынешней встречи. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.37. В случае победы «Реджины» выигрышный коэффициент составит 3.3. Поставить на ничейный результат можно с котировкой 3.05.

Выбрать исход тотал больше 2,5 мячей линия предлагает с коэффициентом 2.00. Обратный результат ТМ 2,5 мячей оценивается в 1.81, а на вариант «обе забьют» букмекеры предлагают 1.72.

Форма команд

«Реджина» за счет хороших результатов смогла подобраться к середине таблицы с более низких мест. Команда набрала 10 очков в последних пяти матчах и может не беспокоиться о зоне вылета. Коллектив находится в хорошем настроении и готов продолжать победный путь в Серии B. В прошлом туре «Реджина» выиграла у «Монцы» (1:0), а немного ранее разошлась миром с «Пизой» (0:0).

Дела «Брешии» довольно неплохи. Команда выдала серию из четырех матчей без поражений и располагается на 11-й позиции. За место в плей-офф будет побороться очень сложно, но показать хороший результат в дальнейших матчах команде по силам. «Брешиа» выиграла последние два поединка против «Фрозиноне» и «Венеции» с одинаковым счетом (1:0).

Информация для ставок

  • «Брешиа» выиграла три последних матча в чемпионате
  • «Реджина» не проигрывает в гостях уже пять матчей подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»
  • «Реджина» выиграла у «Брешии» всего один матч из последних шести поединков

Прогноз

Оба коллектива находятся в хороших кондициях и готовы бороться за место повыше. Рекомендуем сделать ставку на то, что обе команды смогут отличиться голами. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.72.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Венеция» — «Лечче».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.82 2.09
Лига ставок 1.75 2.01
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shlomo
shlomo
вчера в 17:40
Хозяева фавориты матча
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