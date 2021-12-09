«Брест» — «Монпелье». Прогноз на матч французской Лиги 1 (11.12.2021)

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сегодня, 17:19

«Брест» и «Монпелье» проведут очную встречу в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи эксперты считают «Брест». Ставки на победу хозяев букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.13. Спрогнозировать ничью в этой игре можно по котировке 3.70, а победа «Монпелье» оценивается в 3.34.

Аналитики также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ (2,5) голов доступен по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брест» находится в превосходной форме. Команда победила в шести прошлых турах чемпионата Франции, что позволило ей подняться на 10-е место в турнирной таблице из зоны вылета. При этом «Брест» в данной серии побеждал не только соперников, сопоставимых по своему уровню. К примеру, на минувших выходных команда обыграла в гостях «Марсель» (2:1), а прежде ей удалось справиться с «Лансом» (4:0) и «Монако» (2:0).

«Монпелье» тоже неплохо провел последние матчи чемпионата Франции. «Паладины» последовательно победили «Мец» (3:1) и «Клермон» (1:0), тем самым реабилитировавшись за поражения в играх с «Лионом» (0:1) и «Ренном» (0:2). При этом «Монпелье» базируется на девятой строчке рейтинга.

Информация для ставок

Соперники обменивались забитыми голами в трех прошлых матчах на поле «Бреста»

«Брест» побеждал в 3 последних домашних матчах чемпионата Франции

«Монпелье» отличался забитыми голами в 3 из последних 4 матчей на выезде в лиге

Прогноз

«Брест» сейчас в полном порядке, но предыдущие игры против «Монпелье» эта команда проводила плохо. При этом сейчас оба клуба результативно играют в атаке, поэтому логично предположить в этом матче обмен голами. В линии букмекерской конторы Фонбет ставка на «обе забьют – да» принимаются по коэффициенту 1.75.