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«Брест» — «Монпелье». Прогноз на матч французской Лиги 1 (11.12.2021)

сегодня, 17:19

«Брест» и «Монпелье» проведут очную встречу в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Брест
Монпелье
- : -
11 декабря 2021, 19:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.773.42
Фонбет 2.10 3.55 3.40
Мелбет 2.18 3.78 3.40
BetBoom 2.14 3.70 3.40

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи эксперты считают «Брест». Ставки на победу хозяев букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 2.13. Спрогнозировать ничью в этой игре можно по котировке 3.70, а победа «Монпелье» оценивается в 3.34.

Аналитики также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ(2,5) голов доступен по коэффициенту 1.82, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брест» находится в превосходной форме. Команда победила в шести прошлых турах чемпионата Франции, что позволило ей подняться на 10-е место в турнирной таблице из зоны вылета. При этом «Брест» в данной серии побеждал не только соперников, сопоставимых по своему уровню. К примеру, на минувших выходных команда обыграла в гостях «Марсель» (2:1), а прежде ей удалось справиться с «Лансом» (4:0) и «Монако» (2:0).

«Монпелье» тоже неплохо провел последние матчи чемпионата Франции. «Паладины» последовательно победили «Мец» (3:1) и «Клермон» (1:0), тем самым реабилитировавшись за поражения в играх с «Лионом» (0:1) и «Ренном» (0:2). При этом «Монпелье» базируется на девятой строчке рейтинга.

Информация для ставок

  • Соперники обменивались забитыми голами в трех прошлых матчах на поле «Бреста»
  • «Брест» побеждал в 3 последних домашних матчах чемпионата Франции
  • «Монпелье» отличался забитыми голами в 3 из последних 4 матчей на выезде в лиге

Прогноз

«Брест» сейчас в полном порядке, но предыдущие игры против «Монпелье» эта команда проводила плохо. При этом сейчас оба клуба результативно играют в атаке, поэтому логично предположить в этом матче обмен голами. В линии букмекерской конторы Фонбет ставка на «обе забьют – да» принимаются по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.40 2.07 1.83 1.65 2.37
Мелбет 2.12 1.84
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Все комментарии
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p3nxfgmd6r53
сегодня в 18:54
Футбольный клуб «Брест» одержит победу.
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