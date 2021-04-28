«Брест» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.21)

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вчера, 14:10

«Брест» и «Нант» проведут очную встречу в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который пройдет 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Шансы команд победить в предстоящей игре оцениваются равноценно: «Брест» — 2.70, «Нант» — 2.65. Заключить пари на ничейный исход букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 3.35.

Также букмекер считает, что команды больше двух голов суммарно не забьют. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.82, ТБ (2,5) – 1.99.

Форма команд

В активе «Бреста» 40 очков и 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошлом туре Лиги 1 команда оформила одиннадцатую победу в сезоне, обыграв в гостях «Сент-Этьен» (2:1). Так «Брест» прервал череду без викторий, которая затянулась на шесть поединков. Зону прямого вылета хозяева грядущей встречи опережают на девять очков, что дает им возможность спокойно доиграть чемпионат.

У «Нанта» положение более сложное, «канарейки» сейчас идут на 18-м месте, которое обязует команду играть в переходных встречах за право сохранить прописку в Лиге 1. До прошлого тура «Нант» находился в зоне вылета, но гостевая победа над «Страсбуром» (2:1) позволила команде обойти «Ним» по дополнительным показателям.

Информация для ставок

Три последних домашних матча в чемпионате «Брест» закончил вничью с выигрышем ставки ТМ(2,5)

В шести прошлых выездных матчах Лиги 1 «Нант» проиграл только раз – три победы и две ничьи

В пяти последних очных встречах соперников сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Турнирное положение обязует «Нант» выкладываться в каждом из оставшихся матчах. «Брест» уже не решает никаких задач. Учитывая это, предлагаем поставить на гостей с нулевой форой по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Фонбет.