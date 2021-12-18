«Брюгге» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 22:23

В 20-м туре высшей лиги Бельгии «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Андерлехт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Андерлехта» оценивается в 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.14. Вероятность того, что команды обменяются голами составляет 1.62.

Форма команд

«Андерлехт» идет на четвертом месте в турнирной таблице с 34 набранными очками и не проигрывает уже несколько поединков. Команда отстает от лидера на девять пунктов. В матче с чемпионом Бельгии клуб постарается достойно выступить и добиться положительного результата. В прошлом матче чемпионата «Андерлехт» обыграл «Сент-Трюйден» (2:0), а немного ранее разгромил на выезде «Серен Юнайтед» (0:5).

«Брюгге» наладил свою игру и сейчас достигает максимального результата в последних нескольких матчах высшей Лиги Бельгии. Чемпион страны набрал 39 баллов, что позволяет ему находиться на втором месте с отставанием в четыре пункта от «Юнион Сент-Жиллуаз», который лидирует. Последние два поединка «Брюгге» завершились крупными победами над «Оуд-Хеверли» (4:1) и «Зюлте-Варагемом» (3:0).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Андерлехт» одержал семь побед

Шесть последних домашних матчей «Брюгге» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брюгге» одержал шесть побед в десяти последних встречах с «Андерлехтом»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива показывают интересный и результативный футбол, а поэтому предлагаем обратиться к статистике и поверить в забитые мячи командами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.