«Брюгге» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.09.2021)

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сегодня, 19:13

«Брюгге» сыграет против «Остенде» в рамках чемпионата Бельгии 10 сентября 2021 года. Поединок начнется в 21:45 по Москве. В нынешнем сезоне только один из этих клубов показывает хороший футбол. Будет интересно посмотреть, как «Брюгге» справится с давлением «Остенде». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Брюгге». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.20 и на победу гостей по коэффициенту 8.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Брюгге» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов. Команда выиграла три матча, дважды играла вничью и проиграла в одном поединке. У клуба в активе 12 забитых и 11 пропущенных. В последних играх «Брюгге» выглядит очень даже неплохо. Команда постоянно прогрессирует, старается как можно больше забивать, но, к сожалению, очень часто забывает про оборону, отсюда и такое количество пропущенных мячей.

«Остенде» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба девять баллов. В нынешнем сезоне этот клуб выиграл три матча, ни разу не играл вничью и проиграл в трех играх. У клуба в активе восемь забитых и 11 пропущенных. В последних матчах «Остенде» выглядит неплохо, клуб старается улучшать качество игры. У команды есть большая проблема — линия защиты. «Остенде» слишком много пропускает.

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл три матча из последних пяти

«Остенде» проиграл два матча из последних пяти

«Брюгге» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Брюгге» выглядит увереннее, чем оппонент. Эта команда может удивлять, она много забивает, но и много пропускает. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и не будет ничейного исхода, по коэффициенту 2.35. Оба клуба хорошо играют в атаку и крайне редко играют вничью, такая ставка в этом противостоянии может сыграть.