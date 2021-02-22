«Брюгге» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.02.2021)

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сегодня, 14:30

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 27-й тур чемпионата Бельгии. «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Оуд-Хеверли». Встреча состоится 22 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.35. Победа «Оуд-Хеверли» оценивается в 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 5.6

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 2.11. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» находится на шестом месте в чемпионате и регулярно набирает очки. Команда отстает от четвертого места всего на три очка, и даже имеет все шансы побороться за выход в Лигу чемпионов. В последних двух турах «Оуд-Хеверли» одержал победу над «Кортрейком» и сыграл вничью на выезде со «Стандардом».

«Брюгге» лидирует в чемпионате с огромным отрывом в 13 очков, имея игру в запасе. Команда может сконцентрироваться на Лиге Европы, где они сыграли на выезде первый матч с киевским «Динамо» (1:1). Тем не менее команда не захочет терять очки на ровном месте и в чемпионате. Последние две игры закончились победами «Брюгге» в матчах с «Васланд-Беверен» (2:0) и «Стандардом» (3:1).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл восемь матчей подряд в чемпионате Бельгии.

Последние пять выездных матчей «Оуд-Хеверли» завершились исходом «обе забьют».

«Оуд-Хеверли» выиграл три матча из последних девяти в чемпионате.

«Брюгге» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Оуд-Хеверли»

Прогноз

Предполагаем, что команды сыграют в открытый футбол с множеством голевых моментов. Велика вероятность того, что в этой «перестрелке» победителем выйдет «Брюгге», но всё же рекомендуем выбрать тотал больше 3 мячей. Сделать такую ставку с коэффициентом 1.73 можно в букмекерской конторе Мелбет.