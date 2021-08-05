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«Брюгге» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.08.2021)

вчера, 07:34

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам третий тур высшей лиги Бельгии. Чемпион страны «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Серкль Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.528.92
BetBoom 1.36 5.00 8.30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Серкль Брюгге» оценивается по 9.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.03. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.82.

Форма команд

«Брюгге» не смог набрать максимальное количество очков в первых двух матчах чемпионата и довольствовался только четырьмя пунктами. Матчи с «Серкль Брюгге» всегда отличались принципиальностью, поэтому стоит ждать интересный и насыщенный событиями матч.

«Серкль Брюгге» большими усилиями сохранил себе место в чемпионате Бельгии в прошлом сезоне, но сейчас четыре очка за два первых поединка можно назвать удачным стартом для клуба. Коллектив постарается уже с первых туров стабильно набирать очки, чтобы чувствовать себя уверенно на протяжении всего чемпионата.

Информация для ставок

• Шесть из семи последних матчей «Брюгге» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Пять из шести выездных матчей «Серкль Брюгге» закончились исходом «обе забьют»
• «Серкль Брюгге» не может выиграть у «Брюгге» уже 11 матчей подряд

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что матч будет результативным. Обе команды умеют атаковать и смогут минимум по одному разу поразить ворота соперника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч чемпионата Франции с участием «Лиона».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.53 2.01 1.83
BetBoom 3.60 1.25 2.23 1.60 1.74 2.00
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shlomo
shlomo
вчера в 07:36
Хозяева фавориты матча
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