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«Царско Село» — «Черно Море». Прогноз на матч чемпионата Болгарии (23.07.2021)

вчера, 22:37

23 июля состоится поединок «Царско Село» — «Черно Море». Это первый тур чемпионата Болгарии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.842.802.32
Фонбет 3.65 2.80 2.25
Мелбет 3.54 2.94 2.21
1XBET 3.54 2.94 2.21

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Черно Море» — коэффициент 2.18. Также можно поставить на победу хозяев поля за 3.65 и на ничейный исход за 2.75.

Форма команд

«Царско Село» в последнее время играет только в товарищеских матчах. Клуб готовился к сезону. В последних матчах команда показывает хороший результат — выиграла четыре поединка и дважды сыграла вничью в рамках товарищеских матчей. Самая крупная победа клуба за последнее время — 4:0, в этом матче пострадал «Литекс». Команда играет в хороший атакующий футбол.

«Черно Море» время зря не теряет. Команда также принимала участие в товарищеских поединках и весьма успешно. Клуб ни разу не проиграл в этих играх и практически всегда побеждал, лишь дважды сыграв вничью. Крупнейшая победа «Черно Море» в этих матчах — 4:3 против «Берое».

Информация для ставок

  • «Царско Село» не проигрывает шесть игр кряду
  • «Черно Море» не проигрывает восемь матчей подряд
  • «Царско Село» пропустил только в двух матчах из последних шести

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — победа «Царско Село» или ничейный исход по коэффициенту 1.60. В этом матче также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.25.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Альтаха» в матче чемпионата Австрии с ЛАСКом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.69 1.61 2.32
Мелбет 1.64 2.29
1XBET 1.64 2.29
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