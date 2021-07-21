«Царско Село» — «Черно Море». Прогноз на матч чемпионата Болгарии (23.07.2021)

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вчера, 22:37

23 июля состоится поединок «Царско Село» — «Черно Море». Это первый тур чемпионата Болгарии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Черно Море» — коэффициент 2.18. Также можно поставить на победу хозяев поля за 3.65 и на ничейный исход за 2.75.

Форма команд

«Царско Село» в последнее время играет только в товарищеских матчах. Клуб готовился к сезону. В последних матчах команда показывает хороший результат — выиграла четыре поединка и дважды сыграла вничью в рамках товарищеских матчей. Самая крупная победа клуба за последнее время — 4:0, в этом матче пострадал «Литекс». Команда играет в хороший атакующий футбол.

«Черно Море» время зря не теряет. Команда также принимала участие в товарищеских поединках и весьма успешно. Клуб ни разу не проиграл в этих играх и практически всегда побеждал, лишь дважды сыграв вничью. Крупнейшая победа «Черно Море» в этих матчах — 4:3 против «Берое».

Информация для ставок

«Царско Село» не проигрывает шесть игр кряду

«Черно Море» не проигрывает восемь матчей подряд

«Царско Село» пропустил только в двух матчах из последних шести

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — победа «Царско Село» или ничейный исход по коэффициенту 1.60. В этом матче также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.25.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Альтаха» в матче чемпионата Австрии с ЛАСКом.