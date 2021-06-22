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Чехия — Англия.‎‎ Прогноз на матч Евро-2020 (22.06.2021)

вчера, 05:26

Сборные Чехии и Англии на «Уэмбли» сыграют между собой в 3-м туре группового этапа Евро-2020. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данную встречу.

Евро-2020
Чехия
Англия
0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.603.781.55
Лига Ставок 7.20 4.00 1.54
Фонбет Live! 100.00 11.00 1.07
Мелбет 8.25 4.43 1.46
1XBET 9.10 4.16 1.50
BetBoom 7.38 3.98 1.52

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Англию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 1.61. Ничейный исход котируется в 3.6. Коэффициент на победу Чехии составил 7.00.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.25 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.63. Исход «обе команды забьют» оценивается в 2.34.

Форма команд

Чехия приятно удивляет на турнире и имеет отличный шанс на выход из группы с первого места. Команда уверенно провела две стартовые игры, победив Шотландию (2:0) и сыграв вничью с Хорватией (1:1). Для победы в группе подопечным Ярослава Шилгавы достаточно не проиграть англичанам.

Англия после стартовой победы над хорватами (1:0) во втором матче забуксовала, и, не показав внятной игры, расписала нулевую ничью со сборной Шотландии. Команда настроена вернуться на победный путь, взяв три очка, и занять первое место в своей группе.

Отметим, что обе сборные уже гарантировали себе участие в плей-офф Евро.

Информация для ставок

  • Англия не проигрывает восемь поединков кряду, Чехия — три
  • В шести из семи последних матчей Чехия обязательно пропускала гол
  • Англия не пропускает в семи из восьми последних игр
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой Чехии (2:1)

Прогноз

Команды набрали одинаковое количество очков после двух туров и гарантировали себе выход из группы. Англичане являются фаворитами встречи, но не факт, что смогут воплотить свое преимущество в забитые мячи. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что Чехия не проиграет, в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.4.

Ранее букмекеры предложили поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.95 в матче Эквадор — Перу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.69 1.70 2.26
Лига Ставок 2.75 1.44 1.88 1.89 1.50 2.55
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 1.83 2.09
BetBoom 2.92 1.40 1.95 1.85 1.53 2.49
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:51
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Англия
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