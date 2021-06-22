Чехия — Англия.‎‎ Прогноз на матч Евро-2020 (22.06.2021)

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вчера, 05:26

Сборные Чехии и Англии на «Уэмбли» сыграют между собой в 3-м туре группового этапа Евро-2020. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Англию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 1.61. Ничейный исход котируется в 3.6. Коэффициент на победу Чехии составил 7.00.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.25 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.63. Исход «обе команды забьют» оценивается в 2.34.

Форма команд

Чехия приятно удивляет на турнире и имеет отличный шанс на выход из группы с первого места. Команда уверенно провела две стартовые игры, победив Шотландию (2:0) и сыграв вничью с Хорватией (1:1). Для победы в группе подопечным Ярослава Шилгавы достаточно не проиграть англичанам.

Англия после стартовой победы над хорватами (1:0) во втором матче забуксовала, и, не показав внятной игры, расписала нулевую ничью со сборной Шотландии. Команда настроена вернуться на победный путь, взяв три очка, и занять первое место в своей группе.

Отметим, что обе сборные уже гарантировали себе участие в плей-офф Евро.

Информация для ставок

Англия не проигрывает восемь поединков кряду, Чехия — три

В шести из семи последних матчей Чехия обязательно пропускала гол

Англия не пропускает в семи из восьми последних игр

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой Чехии (2:1)

Прогноз

Команды набрали одинаковое количество очков после двух туров и гарантировали себе выход из группы. Англичане являются фаворитами встречи, но не факт, что смогут воплотить свое преимущество в забитые мячи. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что Чехия не проиграет, в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.4.

Ранее букмекеры предложили поставить на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.95 в матче Эквадор — Перу.