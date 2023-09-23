«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (24.09.2023)

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вчера, 10:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.88. Поставить на «Астон Виллу» можно по 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Челси» и новый сезон начал не с самых стабильных результатов, что разочаровывает болельщиков. Команда набрала всего пять очков после пяти туров и нуждается в победах, которые помогут команде вернуть уверенность в своих силах. В игре с «Астон Виллой» у «аристократов» будет возможность набрать три балла и улучшить свое положение в турнирной таблице. Два последних матча «Челси» завершились ничьей с «Борнмутом» (0:0) и поражением от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Астон Вилла» смогла набрать девять очков в стартовых пяти турах АПЛ и занимает седьмое место в турнирной таблице. Первый же тур Лиги Конференций закончился для коллектива выездным поражением от «Легии» (2:3), однако это на данный момент не является большой проблемой. В матче с не стабильным «Челси», гости вполне могут рассчитывать на моменты у ворот соперника и набранные баллы при удачном стечении обстоятельств. В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» (3:1).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

11 последних матчей «Астон Виллы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

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