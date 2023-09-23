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«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (24.09.2023)

вчера, 10:53
Челси

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.88. Поставить на «Астон Виллу» можно по 3.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.894.053.94
Лига Ставок 1.92 3.95 3.90
Pari 1.88 4.00 3.90

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Челси» и новый сезон начал не с самых стабильных результатов, что разочаровывает болельщиков. Команда набрала всего пять очков после пяти туров и нуждается в победах, которые помогут команде вернуть уверенность в своих силах. В игре с «Астон Виллой» у «аристократов» будет возможность набрать три балла и улучшить свое положение в турнирной таблице. Два последних матча «Челси» завершились ничьей с «Борнмутом» (0:0) и поражением от «Ноттингем Форест» (0:1).

«Астон Вилла» смогла набрать девять очков в стартовых пяти турах АПЛ и занимает седьмое место в турнирной таблице. Первый же тур Лиги Конференций закончился для коллектива выездным поражением от «Легии» (2:3), однако это на данный момент не является большой проблемой. В матче с не стабильным «Челси», гости вполне могут рассчитывать на моменты у ворот соперника и набранные баллы при удачном стечении обстоятельств. В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» обыграла «Кристал Пэлас» (3:1).

Информация для ставок

  • «Челси» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • 11 последних матчей «Астон Виллы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз

«Челси» часто сталкивается на своем стадионе с проблемами в матчах АПЛ и наверняка пропустит минимум один мяч. Предлагаем поверить в вариант «обе забьют» и сделать на него ставку по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.90 1.28 2.37 1.64 1.85 2.05
Лига Ставок 2.30 1.63 1.82 2.02
Pari 2.30 1.63
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:02
Челси сейчас не может справиться уже даже с каким-то простейшими соперниками в чемпионате. Считаю что, в этой битве на победу хозяева вообще вряд ли на играют. Но учитывая то, что, коэффициент на гостей букмекеры выставляют очень высокий, можно попробовать поставить тут и с плюсовой форой на них. Остановлю свой выбор на варианте ставки: Фора(+1) на Астон Виллу.
Гость
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