«Челси» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2021)

16 декабря состоится поединок «Челси» — «Эвертон». Этот матч пройдет в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.
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завтра, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Челси». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.90, а победа гостей в 14.00.
Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.25.
Форма команд
В этом сезоне «Челси» набрал 36 баллов и идет на третьей строчке в турнирной таблице. В последних встречах команда под руководством Томаса Тухеля одержала победу над «Лидсом», а также уступила «Вест Хэму» и выиграла у «Уотфорда».
«Эвертон» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 баллов. В последних встречах «Эвертон» проиграл «Кристал Пэласу», а также выиграл у «Арсенала» и уступил «Ливерпулю» в дерби.
Информация для ставок
- У «Эвертона» одна победа в десяти матчах
- «Челси» выиграл два матча из последних пяти
- «Эвертон» пропустил восемь голов в трех последних поединках
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют и победит „Челси“» по коэффициенту 3.05. «Эвертон» часто огрызается, забивая своим оппонентам голы, но в этом матче фаворитом является «Челси» и даже в случае пропущенного мяча, команда все равно сможет добиться успеха.