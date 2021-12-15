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«Челси» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2021)

сегодня, 16:58

16 декабря состоится поединок «Челси» — «Эвертон». Этот матч пройдет в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.6115.25
Фонбет 1.22 6.20 15.00
Мелбет 1.23 7.00 16.00
1XBET 1.23 7.00 16.00
BetBoom 1.23 6.66 14.22

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Челси». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.90, а победа гостей в 14.00.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.25.

Форма команд

В этом сезоне «Челси» набрал 36 баллов и идет на третьей строчке в турнирной таблице. В последних встречах команда под руководством Томаса Тухеля одержала победу над «Лидсом», а также уступила «Вест Хэму» и выиграла у «Уотфорда».

«Эвертон» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 баллов. В последних встречах «Эвертон» проиграл «Кристал Пэласу», а также выиграл у «Арсенала» и уступил «Ливерпулю» в дерби.

Информация для ставок

  • У «Эвертона» одна победа в десяти матчах
  • «Челси» выиграл два матча из последних пяти
  • «Эвертон» пропустил восемь голов в трех последних поединках

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют и победит „Челси“» по коэффициенту 3.05. «Эвертон» часто огрызается, забивая своим оппонентам голы, но в этом матче фаворитом является «Челси» и даже в случае пропущенного мяча, команда все равно сможет добиться успеха.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.33 2.21 1.72 1.73 2.20
Мелбет 2.27 1.74
1XBET 2.27 1.74
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сегодня в 17:02
Футбольный клуб Челси (Лондон) одержит победу.
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