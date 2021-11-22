«Челси» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

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22 ноября 2021, 16:56

23 ноября 2021 года состоится поединок в рамках пятого тура Лиги Чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущую игру в Лондоне.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу клуба из Лондона можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа «Ювентуса» в 5.00.

Форма команд

«Челси» расположился на второй строчке в турнирной таблице в группе H. В активе команды немца Томаса Тухеля — девять баллов. Лондонский клуб выиграл три матча и один раз проиграл. Всего у «синих» шесть забитых и один пропущенный.

«Ювентус» расположился на первой строчке в турнирной таблице, в активе команды — 12 баллов. Итальянцы являются одной из немногих команд, которая до сих пор не проигрывала в ЛЧ . Всего у «Ювентуса» четыре победы в четырех встречах. Итальянцы забили девять голов и пропустили два мяча.

Информация для ставок

● «Ювентус» выиграл три матча подряд

● «Челси» не проигрывает девять поединков кряду

● У «Ювентуса» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Ювентуса“» по коэффициенту 2.20. Итальянцы здорово играют в Лиге чемпионов и вполне могут заработать три очка в игре с «Челси» Томаса Тухеля.