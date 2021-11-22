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«Челси» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

22 ноября 2021, 16:56

23 ноября 2021 года состоится поединок в рамках пятого тура Лиги Чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущую игру в Лондоне.

Лига чемпионов 2021/2022
Челси
Ювентус
4 : 0
завершен
23 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.046.11
Фонбет 1.60 3.70 6.50
Мелбет 1.66 4.09 5.52
1XBET 1.64 3.94 6.60
BetBoom 1.60 3.82 6.87

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу клуба из Лондона можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа «Ювентуса» в 5.00.

Форма команд

«Челси» расположился на второй строчке в турнирной таблице в группе H. В активе команды немца Томаса Тухеля — девять баллов. Лондонский клуб выиграл три матча и один раз проиграл. Всего у «синих» шесть забитых и один пропущенный.

«Ювентус» расположился на первой строчке в турнирной таблице, в активе команды — 12 баллов. Итальянцы являются одной из немногих команд, которая до сих пор не проигрывала в ЛЧ. Всего у «Ювентуса» четыре победы в четырех встречах. Итальянцы забили девять голов и пропустили два мяча.

Информация для ставок

● «Ювентус» выиграл три матча подряд
● «Челси» не проигрывает девять поединков кряду
● У «Ювентуса» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Ювентуса“» по коэффициенту 2.20. Итальянцы здорово играют в Лиге чемпионов и вполне могут заработать три очка в игре с «Челси» Томаса Тухеля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.66 2.29
1XBET 1.66 2.29
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Все комментарии
j82azk3y6ehh
j82azk3y6ehh
22 ноября в 19:27
Футбольный клуб Челси (Лондон) одержит победу.
pn2yvfsqbvb3
pn2yvfsqbvb3
22 ноября в 19:27
Футбольный клуб Челси (Лондон) выиграет матч.
shlomo
shlomo
22 ноября в 17:02
Юве будет очень не просто в Англии зацепить очки
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