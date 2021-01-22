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«Челтенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Кубка Англии (23.01.2021)

22 января 2021, 12:43

23 января «Челтенхэм» принимает на своем поле грозный «Манчестер Сити», который набрал отличную форму и пытается взобраться на первую строчку в АПЛ. Это будет поединок в рамках Кубка Англии. Против «Манчестер Сити» сыграет команда из низших дивизионов. Букмекеры БК Мелбет оценили расклад сил перед поединком.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
23.0211.431.08
Fonbet Live! 100.00 17.00 1.03
Мелбет 34.00 13.50 1.09

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» является очевидным фаворитом поединка. Букмекеры считают, что у клуба из низших дивизионов нет шансов даже на ничейный исход в матче против «горожан». Тем не менее можно сделать ставку на то, что в обоих таймах будет больше 1.5 голов с коэффициентом 2,81.

Форма команд

«Челтенхэм» занимает шестую строчку в таблице одного из низших дивизионов Англии. У команды 37 пунктов в активе. Свой последний матч клуб сыграл вничью с «Ньюпортом» 1:1. Матч против валлийской команды не был похож на остальные, у «Челтенхэма» неплохо получалось и они вполне могли победить. Клуб играет в четвертом дивизионе и даже не мечтает о победе над «Ман Сити».

«Манчестер Сити» руководит Хосеп Гвардиола, которого многие критиковали после прошлого сезона. Сейчас «Манчестер Сити» набрал хорошую форму и идет на второй строчке в АПЛ, сыграв на матч меньше, чем «Манчестер Юнайтед», который занимает первую позицию. У «горожан» 38 пунктов в активе. Свой последний матч «горожане» выиграли со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выдал серию из пяти побед подряд
  • «Манчестер Сити» забивал в каждой из последних пяти игр
  • «Челтенхэм» забил 32 мяча — один из лучших показателей в лиге

Прогноз

«Манчестер Сити» великолепен в последних матчах и забивает огромное количество мячей. Букмекеры советуют поставить на победу «Манчестер Сити» с преимуществом в 3 и более голов за коэффициент 1.74. Этот матч будет проходить под контролем гостей, они неудержимы и хотят выиграть кубок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
23.0211.431.08
Fonbet Live! 100.00 17.00 1.03
Мелбет 34.00 13.50 1.09
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shlomo
shlomo
22 января в 12:50
Думаю МС без вариантов выиграет
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