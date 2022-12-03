Бразилия – Южная Корея. Прогноз на матч чемпионата мира (05.12.2022)

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вчера, 09:48

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что Бразилия закроет вопрос с проходом в четвертьфинал чемпионата мира в формате основного времени. Ставки на победу бразильцев букмекеры принимают по условному коэффициенту 1.04. Вероятность ничьи оценивается в 9.30, а победа Южной Кореи играется по котировке 9.30.

Аналитики компании Лига Ставок также ждут результативного исхода в этом противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) гола идут по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Две стартовых победы в группе позволили Бразилии провести ротацию состава на заключительный матч квартета против Камеруна. Игра завершилась для коллектива Тите минимальным поражением (0:1), но сухие виктории над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0) никаак не повлияли на итоговое положение бразильцев в турнирной таблице (первое место).

Южная Корея чудесным образом пробилась в плей-офф чемпионата мира. В последнем матче группы команда воспользовалась отсутствием должной мотивации Португалии, которую удалось обыграть благодаря второму голу в компенсированное время (2:1). Таким образом южнакорейская сборная обошла в рейтинге Уругвай и Гану, с которыми команда прежде заработала один балл – 0:0 и 2:3 соответственно.

Информация для ставок

Бразилия побеждала в 4 прошлых матчах против Южной Кореи

Бразилия забивала минимум три гола в 4 из прошлых 4 матчей против соперника

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных противостояний

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