Бразилия – Южная Корея. Прогноз на матч чемпионата мира (05.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены, что Бразилия закроет вопрос с проходом в четвертьфинал чемпионата мира в формате основного времени. Ставки на победу бразильцев букмекеры принимают по условному коэффициенту 1.04. Вероятность ничьи оценивается в 9.30, а победа Южной Кореи играется по котировке 9.30.
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завтра, 22:00
Аналитики компании Лига Ставок также ждут результативного исхода в этом противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Две стартовых победы в группе позволили Бразилии провести ротацию состава на заключительный матч квартета против Камеруна. Игра завершилась для коллектива Тите минимальным поражением (0:1), но сухие виктории над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0) никаак не повлияли на итоговое положение бразильцев в турнирной таблице (первое место).
Южная Корея чудесным образом пробилась в плей-офф чемпионата мира. В последнем матче группы команда воспользовалась отсутствием должной мотивации Португалии, которую удалось обыграть благодаря второму голу в компенсированное время (2:1). Таким образом южнакорейская сборная обошла в рейтинге Уругвай и Гану, с которыми команда прежде заработала один балл – 0:0 и 2:3 соответственно.
Информация для ставок
- Бразилия побеждала в 4 прошлых матчах против Южной Кореи
- Бразилия забивала минимум три гола в 4 из прошлых 4 матчей против соперника
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных противостояний
Прогноз
По нашему мнению, атака Бразилии обеспечит результативный исход в противостоянии с Южной Кореей. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.72.