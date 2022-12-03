Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЧемпионат мира 2022

Бразилия – Южная Корея. Прогноз на матч чемпионата мира (05.12.2022)

вчера, 09:48
Сборная Бразилия

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что Бразилия закроет вопрос с проходом в четвертьфинал чемпионата мира в формате основного времени. Ставки на победу бразильцев букмекеры принимают по условному коэффициенту 1.04. Вероятность ничьи оценивается в 9.30, а победа Южной Кореи играется по котировке 9.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.295.7612.32
1XBET 1.30 5.95 12.50

Аналитики компании Лига Ставок также ждут результативного исхода в этом противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Две стартовых победы в группе позволили Бразилии провести ротацию состава на заключительный матч квартета против Камеруна. Игра завершилась для коллектива Тите минимальным поражением (0:1), но сухие виктории над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0) никаак не повлияли на итоговое положение бразильцев в турнирной таблице (первое место).

Южная Корея чудесным образом пробилась в плей-офф чемпионата мира. В последнем матче группы команда воспользовалась отсутствием должной мотивации Португалии, которую удалось обыграть благодаря второму голу в компенсированное время (2:1). Таким образом южнакорейская сборная обошла в рейтинге Уругвай и Гану, с которыми команда прежде заработала один балл – 0:0 и 2:3 соответственно.

Информация для ставок

  • Бразилия побеждала в 4 прошлых матчах против Южной Кореи
  • Бразилия забивала минимум три гола в 4 из прошлых 4 матчей против соперника
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных противостояний

Прогноз

По нашему мнению, атака Бразилии обеспечит результативный исход в противостоянии с Южной Кореей. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.39 2.06 1.83 1.61 2.43
1XBET 2.10 1.86
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:55
Бразилия выиграет этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 