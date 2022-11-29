Сербия – Швейцария. Прогноз на матч чемпионата мира (02.12.2022)

Ставки букмекеров
В этом противостоянии букмекеры не определяют фаворита. Победа Сербии идет в линии по коэффициенту 2.55, ничья котируется в 3.35, а победу Швейцарии можно взять по цене 2.90.
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02 декабря 2022, 22:00
пятница
Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок симпатизируют низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.83, ТБ(2,5) – 2.04.
Форма команд
Сербия делит последнее место группы G с Камеруном, с которым команда сыграла вничью (3:3) во втором туре. Напомним, что в стартовом туре сербы уступили фавориту квартета Бразилии, пропустив два гола после перерыва (0:2).
Швейцария является лидером в борьбе за второе место группы. Команда начала выступления на турнире с минимальной победы над Камеруном (1:0), а затем ожидаемо уступила Бразилии, хоть и держалась до последних минут противостояния (0:1).
Информация для ставок
- Швейцария победила Сербию на ЧМ-2018 со счетом 2:1
- Сербия забивала и пропускала голы в 3 из прошлых 5 матчей всех турниров
- Швейцария отличалась голами в 4 из предыдущих 6 матчей всех соревнований
Прогноз
Мы считаем, что необходимость набирать очки обяжут Сербию и Швейцарию сыграть результативно. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.