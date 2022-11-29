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Сербия – Швейцария. Прогноз на матч чемпионата мира (02.12.2022)

вчера, 09:17
Сборная Сербии

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не определяют фаворита. Победа Сербии идет в линии по коэффициенту 2.55, ничья котируется в 3.35, а победу Швейцарии можно взять по цене 2.90.

Чемпионат мира 2022
Сербия
Швейцария
НичьяПроигрыш
- : -
02 декабря 2022, 22:00
пятница
ПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.613.372.88
Лига Ставок 2.75 3.25 2.70
Мелбет 2.75 3.24 2.70
1XBET 2.58 3.50 2.93

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок симпатизируют низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.83, ТБ(2,5) – 2.04.

Форма команд

Сербия делит последнее место группы G с Камеруном, с которым команда сыграла вничью (3:3) во втором туре. Напомним, что в стартовом туре сербы уступили фавориту квартета Бразилии, пропустив два гола после перерыва (0:2).

Швейцария является лидером в борьбе за второе место группы. Команда начала выступления на турнире с минимальной победы над Камеруном (1:0), а затем ожидаемо уступила Бразилии, хоть и держалась до последних минут противостояния (0:1).

Информация для ставок

  • Швейцария победила Сербию на ЧМ-2018 со счетом 2:1
  • Сербия забивала и пропускала голы в 3 из прошлых 5 матчей всех турниров
  • Швейцария отличалась голами в 4 из предыдущих 6 матчей всех соревнований

Прогноз

Мы считаем, что необходимость набирать очки обяжут Сербию и Швейцарию сыграть результативно. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.54 1.82 2.09 1.43 2.99
Лига Ставок 2.40 1.55 1.73 2.07 1.39 2.95
Мелбет 1.71 2.22
1XBET 1.86 2.10
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