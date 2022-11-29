Сербия – Швейцария. Прогноз на матч чемпионата мира (02.12.2022)

1669702647

вчера, 09:17

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не определяют фаворита. Победа Сербии идет в линии по коэффициенту 2.55, ничья котируется в 3.35, а победу Швейцарии можно взять по цене 2.90.

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок симпатизируют низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.83, ТБ (2,5) – 2.04.

Форма команд

Сербия делит последнее место группы G с Камеруном, с которым команда сыграла вничью (3:3) во втором туре. Напомним, что в стартовом туре сербы уступили фавориту квартета Бразилии, пропустив два гола после перерыва (0:2).

Швейцария является лидером в борьбе за второе место группы. Команда начала выступления на турнире с минимальной победы над Камеруном (1:0), а затем ожидаемо уступила Бразилии, хоть и держалась до последних минут противостояния (0:1).

Информация для ставок

Швейцария победила Сербию на ЧМ -2018 со счетом 2:1

-2018 со счетом 2:1 Сербия забивала и пропускала голы в 3 из прошлых 5 матчей всех турниров

Швейцария отличалась голами в 4 из предыдущих 6 матчей всех соревнований

Прогноз

Мы считаем, что необходимость набирать очки обяжут Сербию и Швейцарию сыграть результативно. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.