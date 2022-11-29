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Южная Корея – Португалия. Прогноз на матч чемпионата мира (02.11.2022)

вчера, 09:20
Сборная Португалии

Ставки букмекеров

Португалия считается фаворитом матча. Поставить на успех представителя Европы можно по коэффициенту 1.63. Ничья котируется в 4.20, а победа Южной Кореи идет по цене 5.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.024.541.64
Лига Ставок 6.20 4.30 1.55
Мелбет 6.15 4.50 1.51
1XBET 4.92 4.50 1.69

Вместе с тем эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному счету в этом противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Чтобы претендовать на выход в плей-офф, Южная Корея обязана побеждать в предстоящем матче. Перед заключительным туром групповой стадии команда делит последнее место с Уругваем, с которым она сыграла вничью (0:0) в стартовом поединке. Затем футболисты Южной Кореи не смогли заработать очки в противостоянии с Ганой (2:3).

Португалия гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Команда стартовала в группе со сложной победой над Ганой, которую удалось дожать во втором тайме (3:2). Дальше португальские футболисты провели непростой матч с Уругваем, обыграв соперника со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • Португалия выиграла 7 из последних 10 матчей всех турниров
  • Южная Корея побеждала в 5 из прошлых 10 поединков всех соревнований
  • Южная Корея победил Португалию на ЧМ-2002 с минимальным счетом

Прогноз

Южной Корее придется играть на победу, а у Португалии уже отсутствует турнирная мотивация. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.37 2.10 1.79 1.62 2.40
Лига Ставок 2.80 1.43 1.91 1.87 1.51 2.50
Мелбет 1.90 1.96
1XBET 2.14 1.83
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