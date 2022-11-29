Южная Корея – Португалия. Прогноз на матч чемпионата мира (02.11.2022)

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вчера, 09:20

Ставки букмекеров

Португалия считается фаворитом матча. Поставить на успех представителя Европы можно по коэффициенту 1.63. Ничья котируется в 4.20, а победа Южной Кореи идет по цене 5.30.

Вместе с тем эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение результативному счету в этом противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Чтобы претендовать на выход в плей-офф, Южная Корея обязана побеждать в предстоящем матче. Перед заключительным туром групповой стадии команда делит последнее место с Уругваем, с которым она сыграла вничью (0:0) в стартовом поединке. Затем футболисты Южной Кореи не смогли заработать очки в противостоянии с Ганой (2:3).

Португалия гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира. Команда стартовала в группе со сложной победой над Ганой, которую удалось дожать во втором тайме (3:2). Дальше португальские футболисты провели непростой матч с Уругваем, обыграв соперника со счетом 2:0.

Информация для ставок

Португалия выиграла 7 из последних 10 матчей всех турниров

Южная Корея побеждала в 5 из прошлых 10 поединков всех соревнований

Южная Корея победил Португалию на ЧМ -2002 с минимальным счетом

Прогноз

Южной Корее придется играть на победу, а у Португалии уже отсутствует турнирная мотивация. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.