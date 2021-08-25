«ЧФР Клуж» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

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сегодня, 14:12

Ответный матч квалификации Лиги Европы подарит нам увлекательное противостояние «ЧФР Клуж» и «Црвены Звезды».

Ставки букмекеров

«Црвена Звезда» в данном матче считается небольшим фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.5. На победу клуба из Румынии коэффициент составляет 2.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.25.

Букмекеры больше верят, что матч не станет результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.07. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«ЧФР Клуж» потерпел разгромное поражение в первом матче, теперь шансов на проход в групповой этап Лиги Европы у клуба практически нет. В чемпионате Румынии команда показывает максимальный результат, где набрала 18 очков в шести матчах. В предстоящем матче румынский клуб постарается показать достойную игру, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за первую встречу.

Сербский клуб провел отличный первый матч и практически гарантировал себе выход в групповую стадию Лиги Европы. Команда имеет хороший подбор игроков, каждый год борется за чемпионство в своей стране. Сейчас коллектив идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка.

Информация для ставок

• Шесть из восьми последних матчей «ЧФР Клуж» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Црвена Звезда» забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде

• «ЧФР Клуж» не проигрывает девять матчей подряд на своем поле в основное время

Прогноз

Сделать ставку на «ЧФР Клуж» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.9.