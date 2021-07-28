«Црвена Звезда» — «Кайрат». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

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вчера, 08:10

«Црвена Звезда» сыграет с «Кайратом» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Црвену Звезду» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.4, победа «Кайрата» котируется в 7.00. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 4.45.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.97. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 2.1.

Форма команд

«Црвена Звезда» неудачно стартовала в квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Кайрату» на выезде со счетом 1:2. Сербский клуб выглядел неплохо и пробил достаточное количество раз, но зацепиться хотя бы за ничью не удалось. После этого команда провела домашний поединок с «Младост», который закончился победой хозяев (1:0).

«Кайрат», игрок которого может войти в тренерский штаб клуба РПЛ , не являлся фаворитом первой встречи с «Црвеной Звездой», но смог удивить всех и обыграть более грозного соперника. Через несколько дней команда принимала дома «Туран» в рамках чемпионата Казахстана и уступила гостевой команде (0:1).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Црвены Звезды» завершились результатом ТМ 2.5

Только в одном из шести последних матчей «Кайрата» сыграла ставка на ТБ 2.5

2.5 «Црвена Звезда» пропустила два гола в последних пяти встречах

«Кайрат» проиграл два раза в последних 14 матчах

Прогноз

Ожидаем, что игра будет проходить с преимуществом домашней команды, которая будет контролировать ход встречи и пытаться отыграться после гостевого поражения. Предлагаем поставить на победу «Цревны Звезды» с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.