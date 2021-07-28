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«Црвена Звезда» — «Кайрат». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (28.07.2021)

вчера, 08:10

«Црвена Звезда» сыграет с «Кайратом» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Црвена Звезда
Кайрат
5 : 0
завершен
вчера, 21:30
1 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.758.21
Фонбет Live! 1.12 9.00 20.00
Мелбет 1.40 4.86 9.21
1XBET 1.32 4.84 8.40
BetBoom 1.37 4.90 8.24

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Црвену Звезду» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.4, победа «Кайрата» котируется в 7.00. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 4.45.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.97. Ставка «обе команды забьют» представлена коэффициентом 2.1.

Форма команд

«Црвена Звезда» неудачно стартовала в квалификации Лиги чемпионов, проиграв «Кайрату» на выезде со счетом 1:2. Сербский клуб выглядел неплохо и пробил достаточное количество раз, но зацепиться хотя бы за ничью не удалось. После этого команда провела домашний поединок с «Младост», который закончился победой хозяев (1:0).

«Кайрат», игрок которого может войти в тренерский штаб клуба РПЛ, не являлся фаворитом первой встречи с «Црвеной Звездой», но смог удивить всех и обыграть более грозного соперника. Через несколько дней команда принимала дома «Туран» в рамках чемпионата Казахстана и уступила гостевой команде (0:1).

Информация для ставок

  • Три из четырех последних матчей «Црвены Звезды» завершились результатом ТМ 2.5
  • Только в одном из шести последних матчей «Кайрата» сыграла ставка на ТБ 2.5
  • «Црвена Звезда» пропустила два гола в последних пяти встречах
  • «Кайрат» проиграл два раза в последних 14 матчах

Прогноз

Ожидаем, что игра будет проходить с преимуществом домашней команды, которая будет контролировать ход встречи и пытаться отыграться после гостевого поражения. Предлагаем поставить на победу «Цревны Звезды» с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.82 1.63 2.52
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 7.07 1.11
BetBoom 3.36 1.32 2.13 1.71 1.66 2.21
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Все комментарии
xfx2gtvjdn26
xfx2gtvjdn26
вчера в 15:32
Футбольный клуб Црвена Звезда (Белград) одержит победу.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 09:11
Црвена Звезда - не простой соперник. Кайрат молодцы, прибавили.
Сразу заметна работа Бердыева. Удачи в ответном матче!
shlomo
shlomo
вчера в 08:29
Хозяева не проиграют
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