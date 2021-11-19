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ЦСКА — «Химки». Прогноз на матч РПЛ (21.11.2021)

19 ноября 2021, 07:50

15-й тур РПЛ подарит нам интересную встречу, в которой ЦСКА попытается сломить на своем стадионе сопротивление «Химок». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
ЦСКА
Химки
0 : 0
завершен
21 ноября 2021, 14:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.417.01
Фонбет 1.52 4.20 6.50
Мелбет 1.51 4.63 6.54
1XBET 1.54 4.48 7.00

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу – 1.5. Поверить в успех «Химок» можно по коэффициенту 6.7. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.2.

Форма команд

ЦСКА после серии без поражений уступил в двух матчах подряд и немного отстал от группы лидеров. Сейчас «армейцы» идут на пятом месте (23 очка). Команда имеет положительную разницу мячей (18:14) и приложит все усилия для ее улучшения по итогам предстоящей встречи.

«Химки» пребывают в зоне вылета и редко побеждают, что не дает им необходимого количества очков, чтобы находиться ближе к середине турнирной таблицы. Коллектив смог набрать только 12 баллов.

Информация для ставок

ЦСКА проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Химки» уступили четыре раза
ЦСКА забивал на своем поле в 13 из 15 последних матчей во всех турнирах
• Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Армейцы» должны реабилитироваться после двух поражений подряд в РП. Предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.44 2.00 1.89 1.56 2.56
Мелбет 1.97 1.93
1XBET 1.11 6.98
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shlomo
shlomo
19 ноября в 13:24
Армейцам нужны очки
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