ЦСКА — «Химки». Прогноз на матч РПЛ (21.11.2021)

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19 ноября 2021, 07:50

15-й тур РПЛ подарит нам интересную встречу, в которой ЦСКА попытается сломить на своем стадионе сопротивление «Химок». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу – 1.5. Поверить в успех «Химок» можно по коэффициенту 6.7. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.2.

Форма команд

ЦСКА после серии без поражений уступил в двух матчах подряд и немного отстал от группы лидеров. Сейчас «армейцы» идут на пятом месте (23 очка). Команда имеет положительную разницу мячей (18:14) и приложит все усилия для ее улучшения по итогам предстоящей встречи.

«Химки» пребывают в зоне вылета и редко побеждают, что не дает им необходимого количества очков, чтобы находиться ближе к середине турнирной таблицы. Коллектив смог набрать только 12 баллов.

Информация для ставок

• ЦСКА проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Химки» уступили четыре раза

• ЦСКА забивал на своем поле в 13 из 15 последних матчей во всех турнирах

• Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Армейцы» должны реабилитироваться после двух поражений подряд в РП. Предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.