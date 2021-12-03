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«Дармштадт» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги (03.12.2021)

сегодня, 12:50

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам матч 16 тура второго по силе чемпионата Германии. «Дармштадт» ждет в гости «Фортуну» из Дюссельдорфа. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.793.73
Мелбет 1.77 3.96 3.88
BetBoom 1.86 3.84 3.89

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Фортуны» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Фортуна» плохо стартовала в этом сезоне и уже на этом отрезке чемпионата потеряла много очков, которые вероятнее всего не дадут коллективу пробиться в группу лидеров. Команда занимает 13 место с 16 очками, что очень разочаровывает болельщиков и руководство. В прошедших двух поединках второй Бундеслиги «Фортуна» дважды минимально проиграла «Хайденхайму» (0:1) и «Динамо» Дрезден (1:0).

«Дармштадт» проводит очень сильный сезон и на данный момент является одним из претендентов на повышение в классе. Коллектив идет на втором месте в турнирной таблице и уже набрал 28 очков. У клуба одна из лучших защитных линий во второй Бундеслиге, ведь за 15 туров было пропущено всего 17 мячей. Успех в матче с «Фортуной» станет еще одним шагом, чтобы плотно закрепиться на второй позиции. В прошлой игре «Дармштадт» обыграл на выезде «Эрцгебирге», а ранее разгромил лидера «Санкт-Паули» (4:0).

Информация для ставок

  • «Дармштадт» не проигрывает уже восемь матчей подряд
  • «Фортуна» уступила в последних трех выездных матчах второй Бундеслиги
  • «Фортуна» выиграла шесть из семи последних матчей у «Дармштадта»

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что у «Дармштадта» могут возникнуть проблемы в предстоящем поединке. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Мелбет. Оба коллектива обладают хорошей атакующей линией и смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.69 1.78 2.06
Мелбет 2.32 1.54
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Gahi
Gahi
сегодня в 13:33
Победа команды хозяев в этом матче с Азиатской форой (-1). Удачи
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