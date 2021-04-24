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«Ден Хааг» — «Фортуна». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (25.04.2021)

вчера, 07:17

«Фортуна» сыграет на выезде с «Ден Хаагом» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.813.702.02
Лига Ставок 3.50 3.65 1.99
Фонбет 3.75 3.70 1.95

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Фортуну» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Победа «Ден Хаага» оценивается в 4.1. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.75.

Форма команд

«Ден Хааг» — худшая команда чемпионата. В активе клуба 16 очков и 18-я строчка в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «Ден Хааг» выиграл всего 2 поединка, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 17 матчах. У клуба 22 забитых и 64 пропущенных мяча. Хозяева очень давно не побеждали и имеют очень маленький шанс на сохранение прописки в Эредивизи.

«Фортуна» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 балла. В активе «Фортуны» 10 побед, 4 ничьи и 15 поражений. В нынешнем сезоне команда забила 40 мячей и пропустила 52 гола. «Фортуна» находится в плохой форме и почти не набирает очки в последнее время.

Информация для ставок

  • У «Ден Хаага» 14 пропущенных голов в 5 последних матчах
  • «Фортуна» проиграла три матча подряд
  • «Ден Хааг» не может победить в 15 играх кряду

Прогноз

В этой встрече рекомендуем поставить на тотал забитых голов меньше трех по коэффициенту 1.57. Также можно присмотреться к ставке на то, что в матче будет ничья или победа «Фортуны» — 1.25.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Франции «Ницца» — «Монпелье».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.67 2.30
Лига Ставок 2.16 1.64 1.72 2.04
1XBET 3.15 1.36 2.10 1.81 1.62 2.30
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STVA 1
STVA 1
вчера в 07:27
Гости не проиграют
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