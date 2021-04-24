«Ден Хааг» — «Фортуна». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (25.04.2021)

«Фортуна» сыграет на выезде с «Ден Хаагом» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.
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сегодня, 15:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Фортуну» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Победа «Ден Хаага» оценивается в 4.1. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.75.
Форма команд
«Ден Хааг» — худшая команда чемпионата. В активе клуба 16 очков и 18-я строчка в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «Ден Хааг» выиграл всего 2 поединка, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 17 матчах. У клуба 22 забитых и 64 пропущенных мяча. Хозяева очень давно не побеждали и имеют очень маленький шанс на сохранение прописки в Эредивизи.
«Фортуна» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 балла. В активе «Фортуны» 10 побед, 4 ничьи и 15 поражений. В нынешнем сезоне команда забила 40 мячей и пропустила 52 гола. «Фортуна» находится в плохой форме и почти не набирает очки в последнее время.
Информация для ставок
- У «Ден Хаага» 14 пропущенных голов в 5 последних матчах
- «Фортуна» проиграла три матча подряд
- «Ден Хааг» не может победить в 15 играх кряду
Прогноз
В этой встрече рекомендуем поставить на тотал забитых голов меньше трех по коэффициенту 1.57. Также можно присмотреться к ставке на то, что в матче будет ничья или победа «Фортуны» — 1.25.
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