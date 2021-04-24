«Ден Хааг» — «Фортуна». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (25.04.2021)

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вчера, 07:17

«Фортуна» сыграет на выезде с «Ден Хаагом» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Фортуну» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Победа «Ден Хаага» оценивается в 4.1. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.75.

Форма команд

«Ден Хааг» — худшая команда чемпионата. В активе клуба 16 очков и 18-я строчка в турнирной таблице. В нынешнем сезоне «Ден Хааг» выиграл всего 2 поединка, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 17 матчах. У клуба 22 забитых и 64 пропущенных мяча. Хозяева очень давно не побеждали и имеют очень маленький шанс на сохранение прописки в Эредивизи.

«Фортуна» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 балла. В активе «Фортуны» 10 побед, 4 ничьи и 15 поражений. В нынешнем сезоне команда забила 40 мячей и пропустила 52 гола. «Фортуна» находится в плохой форме и почти не набирает очки в последнее время.

Информация для ставок

У «Ден Хаага» 14 пропущенных голов в 5 последних матчах

«Фортуна» проиграла три матча подряд

«Ден Хааг» не может победить в 15 играх кряду

Прогноз

В этой встрече рекомендуем поставить на тотал забитых голов меньше трех по коэффициенту 1.57. Также можно присмотреться к ставке на то, что в матче будет ничья или победа «Фортуны» — 1.25.

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