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«Десна»  – «Ингулец». Прогноз на матч УПЛ (09.08.2021)

вчера, 13:19

В третьем туре чемпионата Украины мы увидим поединок «Десны» и «Ингульца». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.066.98
Фонбет Live! 3.90 1.45 8.00
Мелбет 1.51 3.82 6.45
1XBET 1.51 3.92 6.35
BetBoom 1.52 3.85 7.00

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Десны» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.46. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.88. ТМ 2.5 можно взять по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

Черниговская «Десна» отлично стартовала в чемпионате Украины, при всех проблемах, с которыми команда столкнулась в межсезонье, шесть набранных очков в двух турах можно считать огромным достижением. В первом матче удалось с крупным счетом обыграть «Черноморец» (3:0), а во втором поединке «Мариуполь» (2:1).

«Ингулец» начал сезон с играми против команд, которые взяли медали по итогам прошлого сезона. Сначала команда провела встречу с «Шахтёром», в боевой игре уступив (1:2), а после дома принимала «Зарю», где шансов на победу не было с самых первых минут – поражение (1:5).

Информация для ставок

• Победная серия «Десны» насчитывает три игры
• За последние шесть поединков «Ингулец» одержал две победы
• «Десна» забивает минимум один гол в последних шести матчах
• Последняя очная встреча завершилась крупным поражением «Ингульца» (0:3)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Десны» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.

Недавно букмекеры предлагали выгодный коэффициент на ничейный результат в матче «Сочи» — «Урал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.46 1.91 1.91 1.49 2.64
Мелбет 1.84 1.92
1XBET 1.41 2.90
BetBoom 2.37 1.53 1.70 2.05 1.37 2.90
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Все комментарии
va8vb86brp7h
va8vb86brp7h
вчера в 15:03
Футбольный клуб Десна (Чернигов) «Десна» одержит победу.
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