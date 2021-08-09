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вчера, 13:19

В третьем туре чемпионата Украины мы увидим поединок «Десны» и «Ингульца». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Десны» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.46. Ничейный результат котируется по 4.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.88. ТМ 2.5 можно взять по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

Черниговская «Десна» отлично стартовала в чемпионате Украины, при всех проблемах, с которыми команда столкнулась в межсезонье, шесть набранных очков в двух турах можно считать огромным достижением. В первом матче удалось с крупным счетом обыграть «Черноморец» (3:0), а во втором поединке «Мариуполь» (2:1).

«Ингулец» начал сезон с играми против команд, которые взяли медали по итогам прошлого сезона. Сначала команда провела встречу с «Шахтёром», в боевой игре уступив (1:2), а после дома принимала «Зарю», где шансов на победу не было с самых первых минут – поражение (1:5).

Информация для ставок

• Победная серия «Десны» насчитывает три игры

• За последние шесть поединков «Ингулец» одержал две победы

• «Десна» забивает минимум один гол в последних шести матчах

• Последняя очная встреча завершилась крупным поражением «Ингульца» (0:3)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Десны» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.93.

Недавно букмекеры предлагали выгодный коэффициент на ничейный результат в матче «Сочи» — «Урал».