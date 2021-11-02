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«Динамо» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

02 ноября 2021, 15:10

2 ноября 2021 года в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» встретится с «Барселоной» в Киеве. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Лига чемпионов 2021/2022
Динамо
Барселона
0 : 1
завершен
02 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.174.031.70
Мелбет 6.10 4.28 1.62
1XBET 6.10 4.28 1.62
BetBoom 6.16 4.07 1.59

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Барселона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев поля в 5.30.

Форма команд

«Динамо» находится на четвертой строчке в группе Е. У команды один балл в активе. «Динамо» не выиграло ни одного матча, один раз сыграло вничью и дважды проиграло. В активе киевского клуба ни одного забитого мяча и шесть пропущенных.

«Барселона» выступила чуть лучше, чем «Динамо». У команды третья строчка и три балла в активе. Каталонцы выиграли один поединок, ни разу не играли вничью и проиграли в двух матчах. «Барса» забила всего один мяч и пропустила шесть голов.

Информация для ставок

● У «Динамо» три победы подряд
● «Барселона» не побеждает три матча кряду
● У «Динамо» семь забитых мячей в трех последних поединках

Прогноз

Каталонцев сильно трясёт в последних матчах, но в этом поединке клуб выглядит очевидным фаворитом. Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют и „Барселона“ победит» по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.37 2.06 1.82 1.63 2.33
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.07 1.88
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Все комментарии
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uru2qpn47nhw
02 ноября в 21:02
Футбольный клуб «Барселона» выиграет матч.
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ycwum5k25wkv
02 ноября в 21:02
Футбольный клуб «Барселона» одержит победу.
shlomo
shlomo
02 ноября в 16:26
ОЗ так как у обоих проблемы в обороне
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