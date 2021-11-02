«Динамо» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2021)

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02 ноября 2021, 15:10

2 ноября 2021 года в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» встретится с «Барселоной» в Киеве. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Барселона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа хозяев поля в 5.30.

Форма команд

«Динамо» находится на четвертой строчке в группе Е. У команды один балл в активе. «Динамо» не выиграло ни одного матча, один раз сыграло вничью и дважды проиграло. В активе киевского клуба ни одного забитого мяча и шесть пропущенных.

«Барселона» выступила чуть лучше, чем «Динамо». У команды третья строчка и три балла в активе. Каталонцы выиграли один поединок, ни разу не играли вничью и проиграли в двух матчах. «Барса» забила всего один мяч и пропустила шесть голов.

Информация для ставок

● У «Динамо» три победы подряд

● «Барселона» не побеждает три матча кряду

● У «Динамо» семь забитых мячей в трех последних поединках

Прогноз

Каталонцев сильно трясёт в последних матчах, но в этом поединке клуб выглядит очевидным фаворитом. Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют и „Барселона“ победит» по коэффициенту 3.25.