«Динамо» Дрезден — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.12.2021)

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вчера, 15:29

Интересное противостояние ждет нас в 16-м туре второй Бундеслиги — «Карлсруэ» приедет в гости к «Динамо» Дрезден. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Карлсруэ» можно поставить по коэффициенту 2.6, а сделать выбор в пользу хозяев предлагается за 2.8. Выбрать ничейный результат каждый игрок может по коэффициенту 3.25

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Карлсруэ» держится в середине турнирной таблицы второй Бундеслиги и на данный момент не может составить конкуренцию лидерам чемпионата. Клуб занимает девятое место, имея в активе 21 очко. В матче с новичком чемпионата у клуба есть хорошие шансы добыть еще одну победу и продвинуться вверх по турнирной таблице. Последние две встречи «Карлсруэ» завершились крупной победой над «Ганновером» (4:0) и ничьей с «Ингольштадтом» (1:1).

У «Динамо» из Дрездена дела в новом для них дивизионе идут не лучшим образом. Команда проиграла почти все последние официальные матчи и пребывает в кризисе. Сейчас клуб занимает 14-е место, набрав 16 очков. Коллектив всего на два пункта опережает команды из зоны вылета и нуждается в изменениях. В последних двух играх «Динамо» Дрезден уступило «Яну» Регенсбург (1:3) и обыграло «Фортуну» (1:0).

Информация для ставок

«Динамо» Дрезден уступило в семи из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять выездных матчей «Карлсруэ» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Клуб из Дрездена выиграл три из пяти последних матчей у «Карлсруэ» на своем поле

Четыре из шести встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Карлсруэ» выглядит убедительнее новичка второй Бундеслиги и постарается добыть вторую победу подряд в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Мелбет.