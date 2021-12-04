«Динамо» Дрезден — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.12.2021)

Интересное противостояние ждет нас в 16-м туре второй Бундеслиги — «Карлсруэ» приедет в гости к «Динамо» Дрезден. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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3 : 1
завершен
сегодня, 15:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Карлсруэ» можно поставить по коэффициенту 2.6, а сделать выбор в пользу хозяев предлагается за 2.8. Выбрать ничейный результат каждый игрок может по коэффициенту 3.25
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Карлсруэ» держится в середине турнирной таблицы второй Бундеслиги и на данный момент не может составить конкуренцию лидерам чемпионата. Клуб занимает девятое место, имея в активе 21 очко. В матче с новичком чемпионата у клуба есть хорошие шансы добыть еще одну победу и продвинуться вверх по турнирной таблице. Последние две встречи «Карлсруэ» завершились крупной победой над «Ганновером» (4:0) и ничьей с «Ингольштадтом» (1:1).
У «Динамо» из Дрездена дела в новом для них дивизионе идут не лучшим образом. Команда проиграла почти все последние официальные матчи и пребывает в кризисе. Сейчас клуб занимает 14-е место, набрав 16 очков. Коллектив всего на два пункта опережает команды из зоны вылета и нуждается в изменениях. В последних двух играх «Динамо» Дрезден уступило «Яну» Регенсбург (1:3) и обыграло «Фортуну» (1:0).
Информация для ставок
- «Динамо» Дрезден уступило в семи из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять выездных матчей «Карлсруэ» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- Клуб из Дрездена выиграл три из пяти последних матчей у «Карлсруэ» на своем поле
- Четыре из шести встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Карлсруэ» выглядит убедительнее новичка второй Бундеслиги и постарается добыть вторую победу подряд в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Мелбет.