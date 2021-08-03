«Динамо» Загреб — «Легия». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (04.08.2021)

1627939571

сегодня, 00:26

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам матч квалификации Лиги чемпионов. «Динамо» Загреб на своем поле примет «Легию». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом в этом матче являются хозяева. Поставить на победу «Динамо» Загреб можно по коэффициенту 1.66. Победа гостей из Польши оценивается в 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.03 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – за 1.89. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Легия» в достаточно непростых матчах смогла одолеть «Флору» на прошлой стадии квалификации Лиги чемпионов, поэтому команда уже настроена на серьезную борьбу и в матчах с хорватским клубом будет играть от обороны, так как не является фаворитом в этом противостоянии. Коллектив не смог набрать максимальное количество очков в первых турах чемпионата, руководство с болельщиками обеспокоены формой команды. В прошлом матче команда уступила в чемпионате «Радомяк Радом» (1:3), а ранее обыграла «Флору» в Лиге чемпионов (1:0).

«Динамо» Загреб находится в неплохой форме, однако команда изредка допускает осечки в чемпионате. Коллектив максимально настроен на попадание в Лигу чемпионов, а поэтому тренерский штаб готовит команду именно под еврокубок. Матч с «Легией» будет сложным.

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Динамо» Загреб закончились исходом «обе забьют — нет»

«Легия» выиграла семь последних матчей из десяти на выезде во всех турнирах

«Динамо» выиграло пять из семи последних домашних встреч во всех турнирах

Польский клуб потерпел лишь одно поражение в десяти последних выездных матчах

Прогноз

«Динамо» Загреб на данный момент гораздо сильнее своего соперника, мы предполагаем, что хорватский клуб сможет выиграть в первом матче у «Легии». Рекомендуем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.