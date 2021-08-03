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«Динамо» Загреб — «Легия». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (04.08.2021)

сегодня, 00:26

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам матч квалификации Лиги чемпионов. «Динамо» Загреб на своем поле примет «Легию». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.086.15
Фонбет 1.60 3.95 5.80
Мелбет 1.58 4.00 5.95
1XBET 1.56 4.04 6.15
BetBoom 1.58 3.81 6.21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом в этом матче являются хозяева. Поставить на победу «Динамо» Загреб можно по коэффициенту 1.66. Победа гостей из Польши оценивается в 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.03 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – за 1.89. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Легия» в достаточно непростых матчах смогла одолеть «Флору» на прошлой стадии квалификации Лиги чемпионов, поэтому команда уже настроена на серьезную борьбу и в матчах с хорватским клубом будет играть от обороны, так как не является фаворитом в этом противостоянии. Коллектив не смог набрать максимальное количество очков в первых турах чемпионата, руководство с болельщиками обеспокоены формой команды. В прошлом матче команда уступила в чемпионате «Радомяк Радом» (1:3), а ранее обыграла «Флору» в Лиге чемпионов (1:0).

«Динамо» Загреб находится в неплохой форме, однако команда изредка допускает осечки в чемпионате. Коллектив максимально настроен на попадание в Лигу чемпионов, а поэтому тренерский штаб готовит команду именно под еврокубок. Матч с «Легией» будет сложным.

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Динамо» Загреб закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Легия» выиграла семь последних матчей из десяти на выезде во всех турнирах
  • «Динамо» выиграло пять из семи последних домашних встреч во всех турнирах
  • Польский клуб потерпел лишь одно поражение в десяти последних выездных матчах

Прогноз

«Динамо» Загреб на данный момент гораздо сильнее своего соперника, мы предполагаем, что хорватский клуб сможет выиграть в первом матче у «Легии». Рекомендуем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Спарты» в матче квалификации ЛЧ с «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.56 1.77 2.10
Мелбет 1.82 2.09
1XBET 1.83 2.08
BetBoom 2.39 1.57 1.73 2.09 1.39 2.96
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сегодня в 01:52
Футбольный клуб Динамо (Загреб) выиграет матч
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