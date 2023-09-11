«Динамо» Москва – «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России. (15.09.2023)

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сегодня, 18:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Пари НН» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Динамо» Москва после последнего тура вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ . Команда набрала 14 баллов, но опережает двух ближайших соперников только по дополнительным характеристикам. Коллектив имеет хорошие шансы еще больше укрепить свое положение в случае победы. Два последних поединка «Динамо» Москва обыграло на выезде «Ростов» (2:1) в чемпионате, а в кубке России крупно уступило «Спартаку» (1:4).

«Пари НН» смог набрать 10 баллов за первые семь туров РПЛ , что на данный момент позволяет клубу занимать восьмое место. Тем не менее, турнирная таблице чемпионата России очень плотная и любая осечка может откинуть коллектив сразу на несколько позиций. В прошлом туре РПЛ команда из Нижнего Новгорода одолела на своем поле «Рубин» (2:1), а в кубке страны минимально уступила «Краснодару» (0:1).

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Динамо» Москва завершились исходом «обе забьют»

«Оренбург» проиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» Москва

Прогноз